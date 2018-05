Rossi participó del debate sobre la reforma electoral

Paulino Rossi, concejal por el bloque de la Unión Cívica Radical, se refirió a la reunión de comisión que se realizó en la Legislatura Provincial en la ciudad de Ushuaia, en el marco del debate sobre el Proyecto de Refoma Electoral presentado por la legisladora Myriam Martínez.

En este sentido, opinó acerca de la intención de implementar un sistema de voto electrónico y sostuvo que “tratar de hacer un paso en tan poco tiempo y tan ambicioso, de tematizarlo como un sistema tecnológico, me parece que nos puede hacer caer en errores que nos van a traer más complicaciones que soluciones”.

“Yo siempre he sido muy proactivo a todo lo que son este tipo de reformas, pero lo que me parece que está faltando en esta mesa es una pata técnica, porque nosotros legislamos, nosotros vamos al deber ser, ahora bien, la implementación de la garantía y de la seguridad del secreto del voto, que no se pueda identificar al votante, que con un celular a una distancia razonable ya se va a saber cuál es el resultado, de que no haya posibilidad de hackeo, ninguno de nosotros va a saberlo, y me parece que lo que sí necesitamos es una institución, una persona o un organismo que nos de la seguridad a todos, que sea la piedra fundamental para poder seguir avanzando” argumentó el edil respecto a su postura.

Asimismo, agregó que “podríamos caer una crisis de credibilidad sobre el sistema porque vemos que especialistas de CONICET, por decir algo, tienen una postura muy crítica en relación al tema, como ha pasado en el Senado, estamos hablando de caer en una crisis de legitimidad muy grande hacia lo más valioso que tiene la democracia, que es la posibilidad de elegir sus representantes”.

Siguiendo con la idea, el funcionario se refirió al retroceso que se está percibiendo en países con un gran avance tecnológico en lo que respecta al voto electrónico, y consideró que “ahora hay propuestas alternativas sobre boleta única, cómo hacemos para meter treinta listas completas para que haya boleta única y que ademas se pueda tachar”. “Entonces – añadió -, me parece que el paso fundamental para avanzar hacia un sistema electrónico es tener un consenso generalizado, en su gran mayoría, sobre una voz técnica que le de la tranquilidad a la sociedad de que lo que se pretende implementar va a traer las garantías tecnológicas”.

En este sentido, insistió en que “algo hay que cambiar, el sistema electoral en Tierra del Fuego definitivamente no es bueno, y el resultado se ve; en las últimas elecciones el voto en blanco gana por mayoría, sobre todo en lo que es la Legislatura y los concejos deliberantes, y uno podría pensar que es un mensaje de la sociedad de descrédito a la institución”.

Por último sostuvo que “hay que trabajar bajo la consigna de la simplificación, para poder garantizar y mejorar la calidad de participación democrática, pero también me parece que pretender que para la próxima elección saltemos a un voto electrónico no sería prudente, porque un mal sistema sistematizado, va a garantizar malos resultados”.

