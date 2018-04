Romero: “Este Ministerio no entregará ningún título del Bachillerato Popular, porque no tienen validez”

El Ministro de Educación, Diego Romero, en el programa FUEGO CAFÉ, habló sobre la polémica que se desató por el anuncio del Municipio de Río Grande de la implementación de los Bachilleratos Populares

Diego Romero al respecto respondió que “Como autoridad del Ministerio de Educación debo decir lo que corresponde, yo recibí una presentación de un proyecto, firmada por Horacio Catena, donde decía que se iba a implementar los bachilleratos populares, en la nota no pide autorización, sino que avisa que se va a implementar”.

“Lo que yo hice fue corroborar si ese bachiller está reconocido a nivel nacional, además es importante recalcar es que los títulos que se otorgan encada jurisdicción deben ser autorizados por el Ministerio y luego en otros trámites para que sean oficializados a nivel nacionales”, destacó el Ministro.

“Este Ministerio no entregará ningún título del bachillerato popular, porque no tienen validez”, puntualizó el Ministro de Educación de la provincia.

Asimismo, Romero destacó “Por hora esos títulos nos son oficiales y así me lo hizo saber por escrito el Consejo Federal de Educación”.

Con respecto a las críticas del intendente Gustavo Melella sobre la no oficialización de los Bachilleratos Populares, el ministro Diego Romero puntualizó “Yo no quiero entrar un debate con el Intendente, porque no me ha llegado ningún pedido del Municipio por los bachilleratos, sólo la nota la envió Horacio Catena”.

