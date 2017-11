Río Grande levantó la voz contra el Abuso Infantil

La Fundación Formar, por sexto año consecutivo organizó una bicicleteada al conmemorarse el día internacional de la prevención del abuso infantil, evento que tiene como finalidad alertar sobre este delito silencioso que cada vez se cobra más víctimas entre nuestros niños.

Números que alarman

Las cifras que proporciona la organización mundial de la salud son alarmantes: una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres han sido abusados en su infancia.

Un reciente estudio sobre denuncias realizadas en Argentina revela que en el 75 % de los casos el agresor pertenece al círculo de confianza del niño, por lo que muchas veces hace muy difícil la detección del abuso antes que este se haya reiterado en el tiempo. Desde la Fundación Formar sostienen que el abuso sexual infantil es un peligro real, silencioso, que les roba la inocencia a los niños, y por lo tanto de ahí la importancia de trabajar en prevención para llegar antes que el abusador.

Niños informados y prevenidos serán adultos íntegros y plenos.

La Bicicleteada

La multitudinaria bicicleteada familiar que desafió el temporal de viento y hasta el granizo que acompaño parte de la tarde riograndense, partió desde la Plaza de las Américas con una caravana muy colorida que se trasladó contagiando alegría y llevando el mensaje de concientización por la avenida San Martín hasta la intersección con Espora desde donde se dirigieron hasta la plaza central.

Al llegar a la Plaza Brown, todos confluyeron sobre la calle Lasserre, y en el lugar hicieron uso de la palabra los Pastores Nidia y Roberto Stefanutti, Jorge Cayo, y Cornelio Castro.

Los Discursos

En los discursos los líderes espirituales de las diferentes Iglesias Evangélicas remarcaron los ejes de la Convocatoria, manifestándose a favor de la vida, diciendo No al Aborto, a favor de la familia, que es el fundamento de la Sociedad y como comunidad reconociendo la soberanía de la Responsabilidad Parental.

En ese sentido la Pastora Andrea de Pauli afirmó:

“Creemos que la niñez está en peligro y por eso levantamos la voz para expresar que consideramos de gran importancia la intervención de la familia en la formación emocional y de la sexualidad de los niños. Que la educación que reciben en las escuelas debe asegurar que no sean expuestos a contenidos, información o actividades que provoquen su hipersexualización, o que los confundan”.

No a Ideología de Género en Escuelas

La Pastora Andrea de Pauli aseveró “nos declaramos en contra de la enseñanza de toda ideología de género ya que la consideramos como una imposición disfrazada de mensaje por la diversidad. Considerando cualquier tipo de imposición relacionada a esta doctrina no científica, ajena a la decisión de la familia del niño, como abuso infantil”.

Para finalizar su discurso ante los presentes manifestó: “Por eso levantamos la voz, tenemos derecho a defender la familia, nuestras creencias y valores, por eso tomamos la responsabilidad de velar por los niños y denunciar cualquier tipo de abuso”.

La Referente espiritual agregó que: “Debemos llegar antes que los pedófilos, que nadie les robe el futuro a nuestros hijos porque sabemos que si trabajamos en la prevención e información correcta de acuerdo a su capacidad de comprensión, nuestros niños serán adultos íntegros y plenos”.

Cabe destacar que la Bicicleteada en su sexta edición consecutiva fue distinguida por el Concejo Deliberante de Río Grande, declarando la actividad “de interés municipal”.

El evento contó con un grupo de adolescentes que bailaron una coreografía sobre la canción que enseña a los niños a decir NO ante los intentos de abuso.

Desde la organización destacaron la participación de los paya médicos de “Hagamos Sonreír a Rio Grande”.

En la oportunidad se regalaron “Cuentos que no son Cuentos” y el “Rizo Azul”, dos libros que brindan herramientas a los niños y pre-adolescentes para evitar abusos.

Y por último todos los presentes rodearon la Plaza Almirante Brown con un abrazo Simbólico y al unísono declararon: “Contra el Abuso Infantil: TODOS”.