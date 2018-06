Río Grande dice “Sí a las Dos Vidas”

Cientos de ciudadanos se reunieron en la fría tarde de este domingo en la Plaza Almirante Brown frente al Concejo Deliberante para manifestarse a favor de las Dos Vidas, de la mujer gestante y del Niño por nacer.

A tan solo 3 días que en la Cámara de Diputados se trate el proyecto que busca despenalizar el aborto y que esta práctica pueda realizarse sin límite de tiempo durante el embarazo de la mujer, en todas las ciudades del país los argentinos se manifestaron en contra de esta iniciativa que viene a instaurar la muerte para los más inocentes, los niños por nacer.

En la ciudad de Rio Grande cientos de vecinos se sumaron a la Convocatoria realizada por Organizaciones de la Sociedad civil como la Fundación Dar Comín y la Fundación Formar acompañadas por el Consejo Pastoral y la Iglesia Católica.

El primero de los oradores fue el Obispo por Santa Cruz y Tierra del Fuego, Miguel Angel D’anibbale quién pidió a los Diputados que escuchen la voz del Pueblo, que en cada ciudad de Argentina realizaron una expresión pidiendo que no se apruebe esta Ley, que condenaría a los más inocentes, y que no olvidemos que tenemos vida, y que gracias a eso hoy podemos tomar decisiones. Remarcando que aquí “no nos une lo religioso, sino la defensa del primer derecho fundamental que es el derecho a la vida”.

También hizo uso de la palabra el Profesor Luis Gómez quién recordó que estamos adheridos a Pactos internacionales de Derechos Humanos que reconocen que hay vida desde la concepción y que de aprobarse esta ley “se estaría condenando a la muerte a las próximas generaciones de argentinos”.

También la Pastora Andrea de Pauli, se dirigió a los presentes manifestando que “nos sentimos discriminados porque sentimos que no nos escuchan. No escuchan nuestros reclamos, y aunque realizamos concentraciones multitudinarias, no nos escuchan. Llamando a la reflexión a nuestros diputados a darse cuenta que no están escuchando lo que la mayoría de Argentina está diciendo y es No al Aborto ni legal, ni ilegal. No a la despenalización y no a la muerte de los niños por nacer”.

Por último se leyó un documento que sintetiza lo que los ciudadanos de nuestra ciudad pretenden hacer saber a nuestros diputados, y que fue firmado por todos los presentes en la Concentración y será llevado para que los representantes que tendrán la responsabilidad de votar sepan que opinamos los ciudadanos de Río Grande.

El texto del Documento

Los ciudadanos de la Ciudad de Río Grande, venimos una vez más a expresarnos a favor de la vida, de las dos vidas.

A tan solo 72 horas de que comience una votación histórica en la Cámara de Diputados de la Nación donde se decidirá, quien tiene derecho a vivir y quien debe morir.

Porque aunque las consignas pro aborto legal nos quieran confundir, hoy decimos que lo que se vota claramente este próximo miércoles 13 de junio es ni más ni menos que un proyecto para instaurar la pena de muerte en la Argentina para los más inocentes, los niños por nacer.

Y desde aquí levantamos la voz para decir que no hay razones científicas, biológicas, ni legales que puedan avalar tal ley.

Que sabemos muy bien que se intenta manipular a la opinión pública con argumentos como que se trata de que no mueran más mujeres pobres, que se trata de una discusión por aborto legal o aborto clandestino.

Y decimos claramente: que las mismas mujeres pobres de las que hablan son las que dijeron que no las usen como excusa, que ellas no quieren abortar, y en todo caso les preguntamos, para quienes apoyan este proyecto: para que no mueran más mujeres pobres por abortos clandestinos, la solución es ¿qué matemos a los niños pobres que llevan en su vientre?

Que no se trata de elegir entre apoyar el aborto legal o el aborto clandestino, que consideramos que el aborto legal o ilegal mata igual.

Que legalizar el aborto de manera ilegal no se trata de una cuestión de salud pública porque los médicos estudiaron y juraron defender la vida, no propiciar ni ejecutar la muerte de nadie.

Que la mujer debe tener el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, y decimos sí claro, sobre su cuerpo sí pero no sobre el cuerpo de su hijo.

Les decimos que el derecho a decidir nunca puede estar por encima del derecho a vivir.

Decimos que queremos que se busque una propuesta superadora que respete las dos vidas. En estos casi dos meses, ciudadanos argentinos han aportado sus ideas para respetar la vida en sentido amplio, con propuestas que se pueden convertir en políticas de Estado que aseguren educación sexual para evitar embarazos no deseados, y contención para las mujeres gestantes en cualquier situación de vulnerabilidad, para que puedan llevar adelante su embarazo y pueda decidir libremente si conservan su hijo o lo dan en adopción. Pero de ninguna manera convalidamos que el propio Estado pueda facilitar la muerte de ese niño por nacer.

Estamos a tiempo, de evitar un genocidio de inocentes, de evitar más muertes de mujeres aun en Hospitales Públicos, porque no es real que el aborto puede ser seguro, ya lo han aclarado los médicos, hay un alto riesgo de muerte materna y ni hablar del niño por nacer que no tiene oportunidad de vivir.

El aborto no es gratuito, lo vamos a pagar con nuestros impuestos, el vacío y la culpa de esas madres que es parte del síndrome post aborto también será un alto precio a pagar, pero el costo incalculable y el más altísimo precio lo van a pagar miles y miles de inocentes con sus propias vidas.

Y no será legal, por más que el Congreso lo apruebe, porque como bien ha aclarado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, esta ley será inconstitucional. Para que tenga validez se debe reformar la Constitución Argentina.

Sres. Diputados: en sus manos está el poder de decidir entre la vida y la muerte. No condenen a muerte a las próximas generaciones de argentinos por nacer.

Decidan por la vida, La vida de la mujer gestante, y la vida del niño por nacer.

Abrazo Simbólico de la Plaza

La multitudinaria Convocatoria finalizó con un encintado de la Plaza céntrica de la ciudad, realizado con todos los asistentes tomados de la mano y unidos con sus banderas argentinas y los pañuelos celestes y rosas que simbolizan la defensa de las dos vidas, y en el centro de la plaza, manos inmensas abiertas que llevan la leyenda ”yo voto por la vida” como claro mensaje sobre lo que reclama la ciudadanía argentina de nuestros representantes en el Congreso de la Nación, que voten pensando en defender a las dos vidas.

Actos en las tres Ciudades Fueguinas

En simultáneo se realizaron actos también en Ushuaia, con una importante caravana de autos que se concentró frente a la Casa Beban para culminar con un acto y en Tolhuin, el punto de reunión fue la plaza céntrica. Todos con el mismo mensaje, llamar a la reflexión a los diputados para que voten este próximo miércoles teniendo en cuenta que toda vida vale.

