Reunión de la Senadora Boyadjian con autoridades de la Clínica San Jorge de Ushuaia

En el marco del tratamiento del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, la Senadora Miriam Boyadjian escuchó las consideraciones expuestas por el Dr Carlos Posleman , de la Clínica San Jorge de Ushuaia, a quien le ratificó su compromiso en defensa de las dos vidas y de los derechos de los médicos a ejercer libremente su profesión.

En un documento presentado a la Senadora por profesionales de la salud de dicha Clínica, se considera “que el Proyecto que busca garantizar el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo, contiene numerosas y graves inconstitucionalidades que pueden ser analizadas en profundidad por distintas ciencias y ópticas; siendo menester mencionar que la propia Academia Nacional de Medicina expresó que la misión de cualquier médico o personal de la salud es proteger y promover la vida humana, convicción que se advierte por quienes han profesado el Juramento Hipocrático público de carácter ético”.

El Dr Sánchez Posleman planteó además su preocupación por el carácter autoritario y excesivo del proyecto de ley, ya que prohibe la objeción de conciencia institucional para las clínicas privadas y amenaza con su cierre parcial o incluso total a aquellas instituciones de la salud que se nieguen a practicar abortos. “Si realmente se trata de una postura de Estado, debe ser abordada desde la esfera estatal, desde los hospitales públicos y en todo caso las clínicas privadas que estén dispuestas a hacerlo”, expresó el Director de Clínica San Jorge.

Boyadjian, quien participó recientemente de una manifestación de médicos frente al Hospital de Río Grande, coincidió con los argumentos expuestos por los profesionales de la salud de la Clínica San Jorge. “ Hay un reclamo federal de médicos que desde todos los rincones del país piden que no se los obligue ejercer acciones que van en contra de sus convicciones y de su profesión. Piden que no se los discrimine, que se entienda que ellos tienen un compromiso con la vida. Están alzando sus voces en defensa de tantos argentinos por nacer, y no podemos menos que acompañarlos en este reclamo”, señaló la senadora.

