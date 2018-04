Reforma política: Pablo Blanco “Hay algunos que no quieren cambiar nada”

En una entrevista en el programa radial “Fuego Café” por FM FUEGO, Blanco, se mostró a favor de los dos proyectos de ley (enviados por el Ejecutivo), pero indicó que la discusión “debe ser un poco más amplia”

“Hemos presentado cuatro proyectos que tienen que ver con la reforma política: reforma constitucional, reforma de la ley de partidos políticos, reforma al sistema electoral y la implementación de las PASO. También presentamos la paridad de género. Hasta ahora se está hablando de la implementación de las PASO y la de incorporar tecnología al sistema electoral. No nos oponemos, pero tenemos algunas diferencias. De avanzar habría que modificar los plazos; buscar la forma de que las PASO se lleven a cabo no más allá de fines de abril, mediados de mayo y las generales en junio/julio. Esos serían los tiempos mínimos y dista de lo que presentó el Ejecutivo”, puntualizó el legislador

Asimismo, Pablo Blanco destacó que “En lo que hace a la incorporación de tecnología, presentamos un proyecto que es un paso intermedio que es la boleta única en papel. Que no es el voto electrónico. Hay algunos que no quieren cambiar nada. Estamos de acuerdo con darles herramientas a los ciudadanos que puedan facilitarle la manera de elección”.

En cuanto a las polémicas generada por el tarifazo, reconoció que “hay controversias con las tarifas, pero alguna vez hay que ir más allá de las dificultades había que sincerar la realidad. Estamos acostumbrados a vivir en un país en el que se pensaba que todo era gratis. No solo no era gratis, sino que el país perdió el autoabastecimiento y lo pagaban todos. Quienes no vivían en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, solventaban con lo que pagaban los subsidios a esa zona. Cuando se quejan del precio del colectivo en el Conurbano les diría por qué no vienen a Río Grande a ver cuánto se paga acá.”

“Por supuesto que hay dificultades, pero su tiempo arreglar doce años de despilfarro. Alguien tiene que poner la cara; a mí me hubiera gustado de una manera más progresiva, pero había que hacerlo”, dijo

Para finalizar Pablo Blanco, remarcó que “es lógico que la gente esté cansada. Pero no veo marcha de antorchas y de velas cada vez que aumenta el videocable o la tarifa del celular. En mi caso personal, entre luz y gas estoy pagando mensualmente mil pesos y dos mil de cable. Los impuestos municipales han aumentado, sobre todo en Ushuaia, y no veo marchas en contra. Muchas veces la verdad es dolorosa, no muchos se animan a decirla porque no trae votos, pero en el largo plazo la verdad se impone”.

