Para la mayoría de los Concejales “la situación social en Río Grande es compleja”

Los ediles habían invitado a la Secretaria de Promoción Social del Municipio para interiorizarse sobre la asistencia que se está brindando a diferentes familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La mayoría de los Concejales coincidió en la visión en cuanto a la situación social de la ciudad entendiendo que la crisis ha generado más personas con necesidades básicas.

Este jueves los Concejales recibieron, en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante, a la secretaria de Promoción Social del Municipio, Analía Cubino quien asistió acompañada de la Directora de Promoción Humana, Daniela Soria con la finalidad de exponer el trabajo que lleva adelante esa importante área del Municipio en materia de asistencia social en el marco de la coyuntura económica y social que atraviesa la ciudad.

Del encuentro participaron los concejales María Eugenia Dure; Verónica González; Paulino Rossi; Laura Colazo y Raúl von der Thusen quienes escucharon la exposición de los funcionarios municipales y realizaron consultas y sugerencias en virtud de la exposición realizada con un archivo Power Point en la cual se expusieron los números en materia de asistencia con módulos alimentarios; alquileres; asistencia a comedores comunitarios; Becas; módulos educativos; pasajes por falta de cobertura social; o asistencia en medicamentos.

Terminada la exposición la concejal María Eugenia Duré expresó la imposibilidad de “negar una realidad que en números como lo ha mostrado la Secretaría de Promoción Social” entendiendo que se trata de “una cruda realidad” porque “las familias que están asistiendo son familias de Río Grande y es necesario hincapié en que se ha incrementado de manera sustancial con el cierre de los Comercios; la pérdida de empleo en la industria; en el ámbito privado y muchas familias que después de muchos años volvieron a necesitar una ayuda social”.

Además remarcó la multiplicidad de asistencia que brinda hoy el Municipio “a familias que necesitan una ayuda con el alquiler ante un posible desalojo; la ayuda con los bolsones con alimentos; la ayuda social y la necesidad de recurrir a otras áreas para profundizar el trabajo” por lo cual desde el Concejo Deliberante “nos queda profundizar el trabajo que venimos haciendo para brindarle herramientas efectivas y concretas al Municipio pero trabajarlas ante esta realidad con el propio Ejecutivo”.

Además lamentó que “no haya un trabajo coordinado con el área de Social de Gobierno” a pesar de que también se intentó desde el Concejo Deliberante porque recordó que “hemos invitado a los responsables del área provincial para que vengan a la institución y tampoco han querido o no han podido”.

Duré recordó que el Concejo Deliberante trabajó en el Presupuesto Municipal que está vigente pero la crisis “en este primer semestre fue más cruda de lo que habíamos previsto y el trabajo que hicimos desde el Concejo en este primer semestre tiene que ver con la formación de Cooperativas; asistencia económica a emprendedoras; la eximición del pago a Clubes; comedores, iglesias, Centros Comunitarios y eso nos genera la herramienta para poder ayudar momentáneamente a las personas”.

Además Duré coincidió con quienes sostienen con que “está desbordada la situación social; las fábricas no reactivan, seguimos esperando la reconversión industrial y hay muchas personas fuera del mercado laboral y no solo se ha quedado sin empleo el hombre sino también su pareja y muchas personas están pidiendo por un Derecho tan básico como comer”.

“Un Estado provincial ausente”

Por su parte el concejal Paulino Rossi expresó “mucha preocupación” dado que “cuando uno lee detrás de una estadística está viendo las venas sangrantes de Río Grande y la realidad social ha explotado” y remarcó que en los casos “en que hay un aumento exponencial de gente que va a buscar una ayuda al Municipio ante una situación desesperante nos debe despertar todas las señales de alarma”.

Rossi consideró que tras el informe de la secretaria Cubino, “el Estado Municipal ha reaccionado tratando de atender a la mayor cantidad de personas posibles pero estos nos ha llevado a un techo de capacidad operativa en cuanto a que se ha tenido que bajar el monto de los subsidios para poder llegar a más gente”.

Por lo cual consideró que la situación “tiene que ver con un modelo de provincia, tenemos un ciclo de ajuste, durante los dos últimos años, sobre los sectores más vulnerables y hoy nos atraviesa a todos y la gente cada vez tiene menos posibilidad de encontrar maneras de llegar a fin de mes” y en dicho contexto “vemos un Estado provincial totalmente ausente y no ha marcado como prioritario esto y lo único que ha hecho ha sido seguir ajustando y acompañar las políticas nacionales que le salen carísimo a Tierra del Fuego desde el punto de vista humano dado que estamos hablando de familias que están siendo excluidas de la economía formal, y el Municipio está saliendo al cruce de la situación pero no alcanza”.

Por lo tanto advirtió sobre la necesidad de “reformular los lineamientos que teníamos como premisa y esperemos que se tome conciencia de contar con un Estado más proactivo para defender el empleo en la provincia” dado que “el empleo que se ha destruido por las políticas nacionales hoy nos está pasando una factura altísima desde el punto de vista de familias en una situación muy grave”.

Además consideró que se trata de “una situación que no es circunstancial, ha llegado para quedarse” por lo tanto “vamos a tener que agudizar el ingenio para ver de qué manera, entre todos, le ponemos el pecho a esta situación y cuando 1200 personas deben ser asistidas para recibir alimento debemos reaccionar como sociedad”.

Por lo tanto “debemos defender los puestos de trabajo de la provincia porque cuando el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional dice que quiere que seamos como Chile con la explotación de recursos primarios pero Porvenir, que yo quiero mucho, es una ciudad que tiene 4000 habitantes hace 50 años pero yo quiero ser como Brasil que en la ciudad de Manaos explota el desarrollo industrial para desarrollarse tecnológicamente y esto hay que marcarlo como prioridad”.

“No solo el Municipio asiste socialmente”

Por su parte, la Concejal Laura Colazo, opinó que “sin lugar a dudas la problemática social en la ciudad es muy compleja” y remarcó que “es muy importante que el Municipio venga al Concejo Deliberante a exponer el trabajo social que viene desarrollando en los diferentes sectores de la ciudad”.

No obstante, remarcó que “no es sólo el Municipio es el que asiste a los sectores sociales. Por el contrario, hay muchas ONG, iglesias y diferentes actores sociales que están trabajando denodadamente para contener la situación” enfatizando que “en lo que tiene que ver con el subsidio del gas específicamente, el Municipio sólo aporta algo más de 40 mil pesos, mientras que el Gobierno Provincial lo hace con más de 600 millones de pesos”.

Remarcando que “es muy importante que el Estado en su conjunto trabaje por los sectores más necesitados” enfatizando que “en nuestra Provincia el valor de las garrafas de gas no se elevado, por el contrario se mantiene con precios históricos y todo por el aporte del Gobierno Provincial que asiste a más de 7200 familias”.