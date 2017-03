“Ojalá que después de las palabras vengan los hechos y tengamos mejor diálogo con el gobierno provincial”

El secretario de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión, Lic. Agustín Tita, se refirió a la relación de los Intendentes con el Gobierno Provincial y al reciente llamado al diálogo por parte de la Gobernadora Rosana Bertone.

En este sentido, en entrevista en el espacio radial del Municipio de Río Grande “Somos Río Grande” que se emite por FM Universidad (93.5 Mhz), Tita recordó que “nosotros acompañamos en su momento un proyecto para una Tierra del Fuego con desarrollo sustentable, que incluya a todos y que de oportunidad a los habitantes de mejorar su calidad de vida”.

“Eso lo hicimos desde la política bien entendida, pero el escenario cambió y las cosas no salieron como esperábamos”, expresó.

El Secretario reconoció que “la gente acompaña un proyecto porque cree en eso y que ese proyecto le puede cambiar la vida y esto no ocurrió”.

“Nosotros pensamos que íbamos a caminar juntos con el Gobierno Provincial, que íbamos a discutir lo que teníamos que discutir pero en un marco de construcción y de coincidencias” dijo y agregó que “aunque esta situación no sucedió tenemos que seguir igualmente adelante”.

Tita aseguró que “El Intendente Gustavo Melella ha buscado construir y dialogar en cada oportunidad que ha tenido con los ministros y funcionarios provinciales. Algunos de ellos trabajan, resuelven y otros desgraciadamente no hacen otra cosa que obstruir. Se dedican a ver de qué manera utilizan la necesidad de la gente para llevar agua para su molino”.

“Me alegro que la Gobernadora haya convocado a los Intendentes, pero sería bueno que esto no sean sólo palabras sino que se concrete en hechos y gestos. No se construye sólo con palabras que quedan muy lindas en la tapa de los diarios. Se construye en lo cotidiano”, manifestó.

El Funcionario subrayó además que “La gente votó al intendente y el intendente nos designó a nosotros para que trabajemos no para que discutamos todo el día. Quita muchísima energía estar todo el tiempo viendo por donde nos van a venir a pegar”.

“Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando porque eso es lo que ve el vecino; si está el pozo o no está, si funciona o no el colectivo, si hay agua o si hay nuevas plazas y obras para la ciudad”, reflexionó.

Tita mencionó asimismo que “yo vengo del sector privado y tenía una mirada muy crítica este tipo de discusiones. El vecino que se levanta todas las mañanas para buscar trabajo o el que tiene algún problema o el que vive cotidianamente ve estas disputas y piensa que somos marcianos, que estamos en otra realidad”.

“Tenemos que trabajar para resolver los problemas, tomando obviamente posición en los temas porque hay que explicarle a la comunidad lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y cuál es el camino. Ojalá que después de las palabras vengan los hechos, venga la comunicación y tengamos mejor diálogo con el Gobierno Provincial porque tenemos muchos problemas que son comunes y debemos trabajar por los vecinos”, finalizó.