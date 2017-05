Nuevos emprendimientos productivos en Tolhuin

El intendente de esta localidad Claudio Queno fue entrevistado por el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) donde expuso sobre diversos temas, como la ampliación del ejido urbano y sobre los emprendimientos incluida la fábrica de agua del corazón de la Isla.

“La nueva fábrica de agua está en sus últimos detalles para iniciar su producción; vimos que tienen diferentes botellas de distintas capacidades, el edificio es muy hermoso y la verdad es que es un emprendimiento de suma importancia y no esperado por Tolhuin, lo que nos sorprendió gratamente”, confió el Jefe comunal tolhuinense.

En ese sentido Queno agradeció a la firma por haber elegido a esa localidad mediterránea como base de este importante emprendimiento. “La verdad es un lujo y lo importante es que nace en Tolhuin y es una de las primeras fábricas de agua mineral en Tierra del Fuego”, celebró.

El Intendente del Municipio de Tolhuin habló con el ministro de Industria Ramiro Caballero “para ver si los envases PET, que se fabrican en Tierra del Fuego, pueden ser adquiridos aquí y no en Buenos Aires porque ello significaría un importante incentivo para esta fábrica, porque sería un disparate. Además, otras fábricas están haciendo lo mismo con otros productos, así que considero viable esta posibilidad, con lo cual estaríamos potenciando la mano de obra local en forma integral, porque sería una lástima comprar los PET que se fabrican acá, en Buenos Aires”.

La inversión de este emprendimiento privado ronda los doce millones de pesos y supone una importante fuente de mano de obra local. “Se que estaban en las últimas calibraciones de las máquinas para poder lograr la producción, así que nosotros estamos trabajando fuertemente con los sectores aledaños; por ejemplo, el retiro del relleno sanitario que ya lo tenemos prácticamente muy acotado, así que esperamos trabajar en conjunto, nosotros sacar el relleno y que ellos puedan inaugurar la fábrica”.

El mismo grupo empresario fueguino ya tiene en Tolhuin una fábrica de aceite que está muy cerca del nuevo emprendimiento. “El predio de la nueva fábrica de agua está contiguo al de la refinería de aceite de soja, que también está tramitando algunos permisos nacionales que les está faltando; ya esta fábrica de aceite también está a punto de comenzar porque está toda terminada su infraestructura, estamos esperando que esto se concrete definitivamente porque es una inversión muy grande, porque entre estos dos emprendimientos sumarían aproximadamente unos cuarenta trabajadores, incluidos ingenieros y técnicos para lo cual, en el caso de la fábrica de aceite, también están planificadas las viviendas”.

Recordó el duro golpe que sufrió la economía de la zona cuando cerró el aserrador Bronzovich que dejó a cuarenta y cinco trabajadores sin empleo. “Por suerte estos obreros fueron absorbidos paulatinamente por otras empresas; algunos consiguieron empleo en el comercio otros tuvieron la suerte de ser empleados públicos; hicimos un esfuerzo en tratar de acomodar a toda esa gente que se había quedado sin trabajo porque tengamos en cuenta que toda la gente de Lago Escondido viven en Tolhuin”, observó.

En tren de emprendimientos Queno anunció también la intención de una empresa de instalarse para trabajar sobre el reciclado de la madera. “Reciclar los desperdicios de la madera que se queman sería algo muy importante para nosotros, no solo por el hecho de que las quemas son peligrosas; queremos que la empresa interesada también se pueda dedicar al reciclado de los residuos del bosque porque no le va a dar abasto para una producción de energía alternativa o con una calefacción en el proyecto de esta gente que viene hasta con las estufas que pueden calefaccionar un ambiente de 80 metros cuadrados con una bolsa de ocho kilos. Nosotros estamos interesados que esta empresa fueguina se instale en Tolhuin y que empiece a trabajar, por eso nuestro interés en el parque industrial para que tenga el espacio, para la temporada que viene. Al parque industrial solo falta una firma del privado para poder hacer la adjudicación”.

Queno estima que Tolhuin tiene ya unos diez mil habitantes y si bien los censos solo los maneja la Nación, pedirá a la Legislatura un relevamiento para constatar este crecimiento y poder planificar las necesidades del municipio mediterráneo. “Necesitamos tener una estadística oficial y queremos que dentro de este año este relevamiento provincial sobre nuestra localidad se pueda concretar y creemos que no solo a nosotros nos va a servir, sino también a la provincia para que pueda tomar las previsiones correspondientes, hoy no tenemos exactitud sobre la cantidad de habitantes ni de Tolhuin, ni de Río Grande ni de Ushuaia, si bien por medidores de servicios se puede estimar. En nuestro caso, en Tolhuin tenemos 8.500 historias clínicas y 9.700 cambios de domicilio y hay que tomar en cuenta que mucha gente no tiene cambio de domicilio en Tolhuin pero sí tiene sus viviendas de fin de semana, así que estamos trabajando sobre una población de diez mil habitantes”, entendió.