Nueva denuncia de estafa telefónica en Río Grande

Apesar de las constantes recomendaciones que difunde la Policía de la Provincia, respecto a no aceptar ofrecimiento de ofertas telefónicas relacionadas premiso o préstamos; se siguen sumando casos de vecinos que caen en este tipo de delito, con el saldo de un perjuicio económico personal.

La Policía es receptora de las denuncias, para darle el curso judicial correspondiente, pero resulta difícil que se pueda llegar a él o los autores de los engaños. En lo que va de este año son cuatro los casos que engrosan la estadística.

Ayer, se sumó el caso de un vecino de ésta ciudad, de 46 años, cuya identidad no trascendió, quien fue tentado a obtener un préstamo, de manera rápida y fácil por el monto que quisiera, a lo cual accedió y solicitó el mismo por un monto de 250 mil pesos, para lo cual brindó todos sus datos personales y bancarios.

La estafa, consistió en que quien le ofreció el préstamo, en forma telefónica, indicó que debía hacer un depósito de 30 mil pesos, en concepto de costos para realizar la transacción bancaria, cosa que la víctima hizo, pero desde ese momento no tuvo más contacto con quien le ofreció el préstamo.

Este hecho se suma a otro ocurrido hace escasas semanas y que fue denunciado el pasado 3 de mayo, cuando una persona dijo que desde la cuenta que posee en un banco privado se solicitó un préstamo, a través de su cuenta de homebanking, por una importante suma de dinero, la que después fue repartida a una decena de cuentas de clientes de otros bancos.

En este hecho particular, el titular de la cuenta bancaria habría facilitado datos de su clave para acceder al homebanking, hecho que fue advertido por la Policía y por lo cual salió públicamente a aconsejar a la gente evitar brindar esos datos personales a terceros.

Otros hechos

El 5 de abril, un vecino de Río Grande denunció que lo quisieron estafar, también por vía telefónica, pero no cayó en la trampa. En su exposición dijo haber recibido una llamada donde un supuesto productor televisivo de Telefe, le indicaba haber sido ganador de un premio de 250 mil pesos y un Smart TV de 55 pulgadas.

El supuesto productor televisivo le exigía datos tales como la cuenta bancaria para poder hacerle una transacción y acreditarle el premio, en tanto que el televisor lo tenía que retirar por una de las sucursales que La Anónima posee en Río Grande. El hombre que recibió el llamado no hizo nada de lo que le indicaron y decidió radicar la denuncia en sede policial.

Pero el 25 de enero de este año, la historia fue distinta, ya que aquel día el comisario Sergio Contreras, conformó el caso de una estafa telefónica y está vez fue de una supuesta automotriz, desde donde llamaron a una persona que le pidieron hacer el depósito de una suma de dinero, porque se hizo acreedor de un automóvil. “Esta persona giró una suma importante y después no tuvo más contacto con nadie”, dijo el funcionario policial.

Consejo policial

Desde la Policía de la Provincial se aconseja a la gente, sospechar siempre de llamados en los que se le ofrece un premio que es de un valor importante (como lo es un auto), pero a cambio previamente se le pide hacer un pago para poder recibirlo.

La modalidad de la estafa telefónica es algo que nunca ha desaparecido. Hay épocas en que ocurren casos reiterados y después se terminan. El año pasado se denunciaron casos aislados y ahora también se han repetido algunas denuncias, por lo tanto las autoridades de la Policía recomiendan a la gente no “entrar en ese juego”.

Fuente: El diario del fin del mundo

Gracias por compartir!