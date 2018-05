Nogar y Von der Thusen se reunieron con el presidente de la Rural Fernando Gliubich

Este lunes el presidente del Concejo Deliberante Alejandro Nogar, junto a su par Raúl von der Thusen asistieron al predio de la Oveja Negra, sede de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, donde fueron recibidos por su Presidente Fernando Gliubich, encuentro del cual estuvo acompañado de parte de la comisión directiva que asumió días pasado, entre ellos Silvia Martínez y Sebastián Cabezas.

Durante el encuentro, que se prolongó por más de dos horas, las partes abordaron diferentes problemáticas que afectan al sector rural como lo es el tema de los perros asilvestrados, la cuestión productiva, entre otros temas, por lo cual se generó un amplio debate e intercambio de opiniones sobre distintos aspectos, como así también los concejales expresaron las diferentes acciones que se llevaron adelante en el ámbito parlamentario.

Tras la reunión, el concejal Raúl von der Thusen señaló que “ha sido una reunión positiva, donde por un lado se presentaron como la nueva comisión directiva que asumieron hace apenas días, pero lo más importante es que volvimos a encontrar el camino del dialogo entre ambas instituciones, y poder trabajar mancomunadamente en función de las distintas problemáticas que nos manifestaron, entre ellas la situación de los perros”.

El tal sentido el edil recordó que los “perros sueltos en la ciudad terminan en su gran mayoría yéndose al campo en búsqueda de alimentación, convirtiéndose en perros asilvestrados, los cuales están causando muchísimos daño, no solo en lo económico, sino que además están logrando un deterioro en cuanto al medioambiente muy importante”, dijo, al tiempo que agregó que se “introduce una nueva especie al campo como lo es el perro, situación que antes no sucedía, donde hay jaurías de hasta treinta cinco perros, donde algunos han comenzado a mutar hasta su fisonomía, son perros mucho más grandes y agresivos, donde se redujo considerablemente el número de ovinos en la provincia a causa de los ataques de los perros salvajes, que también últimamente han comenzado a atacar al bovino, pero como consecuencia de toda esta situación, muchos establecimientos rurales comenzaron a mutar de la producción ovina a la producción bovina”.

Por tal motivo esgrimió que la peligrosidad de estos “animales es muchísima, no solamente para la persona que vive en el campo, sino también para la producción en el campo”.

Falta de aplicación de las normas por el Municipio

Asimismo el edil reclamó por las normas que no son aplicadas por el Municipio en torno a los perros señalando que “a mi entender no se están cumpliendo las metas que fueron aprobadas por este Concejo en el año 2016, proyecto impulsado por la concejal Colazo, donde se planteó que entre el 2016 al 2021 se pueda llegar a controlar la producción canina que hoy existe en la ciudad, pero lo cierto es que año tras año, en vez de haber un control de la producción canina, esto se ha salido de las manos, y la población sigue creciendo, por lo cual no solo no se ha reducido la población canina, sino que tampoco se ha podido contener, lo que significa que el Municipio no está cumpliendo con la normativa vigente para poder hacer este control”.

Igualmente recordó que en comisión se encuentra un proyecto de su autoría por el cual por el “término de 90 días el vecino pueda castrar a su animal sin ser chipeado, dado que hoy la gran traba que se le pone al vecino para castrar al animal es el chipeo, lo que termina siendo más una recaudación, que un verdadero control de la población canina, entonces si este proyecto se aprueba en la próxima sesión, será de un gran incentivo para contener la población canina, y en los próximos años poder hablar de un número menor de perros en la ciudad”.

En relación al número de perros, Von der Thusen indicó que de “acuerdo a los últimos informes que nos han brindado es de alrededor de doce mil perros sueltos, y en la ciudad hay un número total que ronda entre los cuarenta y cinco y cincuenta mil perros”.

Conjuntamente indicó que durante esta semana presentaré un “pedido de informe al Ejecutivo Municipal para ver de qué manera están aplicando las herramientas que les bridamos desde el Concejo a través de la ordenanza 2016 para ver si se va cumpliendo o no la meta establecida”.

Incorporación de nuevos productores

Por otro lado el concejal se refirió en lo que respecta a lo productivo de la ciudad, para lo cual resaltó que la “Asociación Rural en su historia ha sido muy acotada para los requerimientos de los productores rurales, pero el objetivo de esta nueva comisión es poder ampliar este abanico y poder incorporar a los productores de la Margen Sur, a los productores que hoy están ocupando las tierra de APYMEMA, como así también a otros productores más chicos, lo cual es muy positivo, entonces entre el estado, más la ayuda asociativa de la Asociación ver cómo entre todos podemos trabajar y fortalecer para este cambio de la matriz productiva, y encontrar un camino a través de un Consejo Agropecuario podemos estar todas las patas sentados en una misma mesa para ver como Tierra del Fuego comienza realmente a generar un cambio de la matriz productiva, donde el campo es un buen lugar”.

“Seguimos con atención como se viene dirimiendo la problemática de los perros sueltos”

El titular de la Sociedad Rural, Fernando Gliubich, tras el encuentro expresó satisfacción “por poder recibir a los Concejales Alejandro Nogar y Raúl von der Thusen en nuestra sede y contento por este primer acercamiento, dado que nosotros vemos con agrado las Ordenanzas que han sido sancionadas por el Concejo Deliberante”.

En tal sentido reveló que desde la “Sociedad Rural seguimos no con preocupación, pero si con atención como se viene dirimiendo la problemática de los perros sueltos en la ciudad de Río Grande”.

Además, mencionó que se habló de la situación de la laguna seca en María Behety y viendo también a su vez un acercamiento con los productores de la Margen Sur, productores hortícolas en general y ver la forma de trabajar en conjunto”.

En tal sentido señaló que la idea es “trabajar desde lo propositivo, de sumar y tratar de ampliar nuestra base de consenso en nuestra sociedad rural”.

Con relación a la problemática de los perros sueltos en Río Grande señaló que “sabemos que hay algunas normativas a las que no se les está dando cumplimiento, por lo tanto, la idea es tratar de mantener una reunión con el Ejecutivo Municipal, acercarnos y ponernos a disposición”.

Por tal motivo sostuvo que “es evidente que, a raíz de la cantidad de perros sueltos en la ciudad, y con los índices que siguen afectando tanto a la población como a la producción primaria en la provincia, no digo que no está bien lo que se está haciendo, pero es evidente que no es suficiente”, dijo, al tiempo que recordó que sobre el particular “estamos en emergencia desde el año 2012”.

Finalmente se refirió a la situación de la Laguna Seca, para lo cual mantuvo que “consultamos los proyectos que están en agenda, viendo que esta problemática afecta a los barrios que se encuentran en las cercanías, queremos ser parte de la discusión, y los ediles nos han manifestado que hay en marcha diferentes proyectos”.

