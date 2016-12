“No hay que bajar los brazos y mantener la esperanza”

En vísperas de las fiestas de año nuevo, el Intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella, realizó un pormenorizado repaso por los temas más importantes y los puntos salientes de la gestión durante el año 2016. Asimismo, explicitó algunos lineamientos de políticas públicas que se implementarán el año entrante en un contexto económico y político complejo que requerirá acciones concretas de inclusión y contención social.

En primer término, se refirió a los avances en salud, una de las áreas más dinámicas del Municipio que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses.

“Hay que felicitar al Dr. Abregú y a todo su equipo porque a pesar que hay una decisión política de avanzar en un sentido son finalmente ellos los que llevan adelante el trabajo”, dijo.

Melella recordó que “en una época en que todo el mundo criticaba el sistema de salud provincial y el hospital, nosotros decidimos comprometernos y aportar soluciones”.

“Eso implicó pensar en infraestructura de salud pero también en obras como agua y cloacas, porque los servicios tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la salud de los vecinos”, subrayó, y agregó que “nos enorgullece haber inaugurado en dos años y medio tres centros de salud, haber ampliado la atención en el Centro Mamá Margarita, haber inaugurado la pileta terapéutica, haber trabajado mucho más en prevención y haber logrado una atención que atención realmente ejemplar”.

El Intendente resaltó además que “estamos pensando en ampliar el Centro de Salud de Chacra XIII cuando el IPV por convenio nos ceda definitivamente las instalaciones y esperamos para febrero en un acuerdo con una organización de Dinamarca recibir equipamiento para hacer un banco de elementos como sillas de ruedas, colchones antiescara y camas ortopédicas”.

“Los Centros Municipales de Salud de Chacra II y de Margen Sur son magníficos también, tanto es así que merecieron el elogio de profesionales del Instituto FLENI Escobar que nos decían que hay muy pocos lugares con ese nivel de equipamiento, de construcción y de atención”, evaluó.

Melella aseguró que “como leí hace unos años en un escrito del Ex Presidente Español socialista Felipe González, si se quiere democratizar y promover el acceso al deporte y a la salud hay que llevar la infraestructura adonde está la gente, y esto es lo que hemos hecho con una gran inversión de fondos propios”.

Deporte

En lo concerniente a la política deportiva impulsada en la ciudad, el Intendente reconoció “el gran trabajo que realizó Carlos Turdó primero y Diego Lasalle ahora”.

“Ayer pasó una gente de Buenos Aires con sus hijos adolescentes por el Skate Park y quedaron enloquecidos. No paraban de enviar fotos a sus amigos porque en el resto del país no hay una infraestructura como esa”, relató.

“Se han remodelado el Centro Deportivo, el Polideportivo Carlos Margalot y el gimnasio de Margen Sur. Se colocaron y restauraron plazas, playones deportivos y estamos prontos a finalizar el nuevo gimnasio de gimnasia deportiva”, enumeró, y anunció que “ayer firmé el llamado a licitación internacional para la compra del equipamiento de gimnasia deportiva. Solo hay dos empresas en el mundo que producen estos elementos homologados para competencias internacionales. Este espacio va a ser casi único en nuestro país”, aseguró.

Melella también destacó los avances en la construcción del nuevo natatorio y agradeció a la empresa Proyecto Fueguino “que ha sostenido la obra más allá de las demoras en los pagos de Nación y lo sigue haciendo con un gran esfuerzo y dedicación”.

“El Municipio ha adelantado el pago del 50% de la piscina que se compra en Italia y que va a ser de las primeras en Latinoamérica con esa tecnología”, informó.

El Jefe Comunal resaltó también los logros deportivos alcanzados y puntualizó dos hechos relevantes. El primero tiene que ver con la gran cantidad de chicos y chicas que van a las escuelas deportivas municipales “porque eso es inclusión social y es prevención”. El segundo está referido a la actuación destacada de deportistas riograndenses en distintas disciplinas en el país y en Sudamérica.

“El Centro de Rendimiento Deportivo se ha destacado en la preparación de nuestros atletas, el área de deportes comunitarios ha organizado actividades deportivas y recreativas en los barrios, se ha duplicado el trabajo en las colonias de verano y los campamentos y hemos cuadruplicado la infraestructura deportiva en cinco años”, recalcó.

Para el año entrante, Melella comentó que “tenemos planificado un dojo de artes marciales y esperamos reactivar el fideicomiso del Centro Deportivo para la cancha de césped sintético que por cuestiones económicas no pudimos concretar. Estamos planificando además un nuevo gimnasio”.

Prevención de adicciones

Uno de los ejes de gestión del Intendente Melella está relacionado a la prevención de adicciones y a la lucha contra el narcotráfico.

En este sentido, recordó que “en su momento denunciamos que el narcotráfico nos estaba ganando y había un silencio grande” y expresó que “siempre rescato el apoyo de la Gobernadora (mc) Fabiana Ríos que tuvo una posición clara en el mismo sentido”.

“Se movió el avispero y empezamos a recibir cachetadas de distintos lugares, incluso desde la justicia desde donde nos hicieron fuertes críticas y hasta incluso abrieron una causa en contra nuestro”, rememoró.

“El narcotráfico actúa de distintas maneras a través de la trata, a través de los medios de comunicación, a través de empresarios, denigrándote por donde menos lo esperas; pero había que tener un pronunciamiento y creamos el área de prevención y tratamiento de adicciones que fue para mí un gran logro y que implicó un gran compromiso”, manifestó.

Melella destacó en este sentido “el trabajo de Ana Andrade y su equipo que ponen muchísima dedicación y esfuerzo en una temática que no es fácil”.

“El trabajo que se hace en silencio en las plazas, en los centros deportivos, capacitando a nuestros jóvenes, la casa de los jóvenes del SEDRONAR que desgraciadamente está un poco atrasada esperando el pago de Nación pero que seguramente se va a reactivar son todas acciones que suman para abordar esta problemática en la que nos tenemos que comprometer todos los sectores de la sociedad”, consideró.

Servicios públicos

Melella realizó un balance también de un tema complejo como el sistema de transporte público de colectivos.

“Es una problemática muy difícil. Hemos hecho dos llamados a licitación que quedaron desiertas. En el día de hoy se firma una extensión por un mes más con la empresa Montecristo para sostener el servicio y llevar tranquilidad a los trabajadores”, explicó, y anunció que “hoy mismo voy a estar firmando el llamado a una compulsa de precios y propuestas donde se va a invitar a empresas que han demostrado algún interés. En el término de 15 días deberán presentar sus propuestas. Nosotros podríamos ir por la contratación directa pero nos parece más transparente realizarlo de esta forma. Elegiremos la que mejor se ajuste a las necesidades de la ciudad y luego comenzará el proceso de implementación”, informó.

Melella subrayó que “quienes se presenten deberán cumplir con la exigencia de 20 unidades nuevas, buen funcionamiento y los recorridos necesarios sin tocar el valor del boleto. Sí deberemos acomodar el monto del subsidio porque si queremos un servicio de calidad debemos invertir más. Lo que deseamos es que a fines de febrero o principios de marzo tener en marcha un nuevo sistema de transporte en la ciudad”.

“Siempre fue una licitación muy complicada porque hay muchos intereses detrás de la basura”, dijo el Intendente.

“Ninguna de las dos empresas que se presentaron cumplió con lo que se solicitaba en el pliego. No tenemos ningún compromiso ni con Agrotécnica Fueguina ni con ninguna otra. Algunos se confiaban que esto era un mero trámite pero no es así. En los próximos días haremos un nuevo llamado y esperemos que se presenten muchas propuestas. Mientras tanto extenderemos por unos meses el contrato con Agrotécnica porque la ciudad no se puede quedar sin servicio”, concluyó.

Obras y Servicios Públicos

El Jefe Comunal reconoció que el 2016 “fue un año muy intenso de concreción de pluviales, redes de cloacas y agua, cordón cuneta, avances del nuevo natatorio, del gimnasio chacra XIII, entrega de viviendas y muchas otras obras como los servicios a más de 1300 familias en la margen sur”.

“También realizamos pavimento en el barrio buena vista, seguimos por el barrio policial y luego lo concretaremos en los barrios CAP y 15 de Octubre. Hay nuevas y restauradas plazas, playones, la pileta terapéutica y seguimos con la remodelación del albergue municipal de deportes. Además se construcción de la casa de la música al lado del CGP Padre Zink para que la Banda Municipal tenga su lugar propio y puedan continuar con el trabajo bárbaro que hacen”, mencionó.

Melella reveló además que “empezaremos la apertura de Calle Ameghino por los terrenos del BIM Nº5 y más adelante avanzaremos con la doble Santa Fe que es una obra mucho más grande y que requiere de muchos recursos”.

“Logramos la urbanización de lotes al lado de Altos de la Estancia donde el municipio hizo el fideicomiso y presentamos proyectos de viviendas al gobierno nacional pero seguramente no prosperarán por mezquindades políticas”, lamentó.

“Igual seguiremos avanzando con recursos propios e iremos respondiendo con mucha fuerza como hasta ahora”, resaltó.

Finalmente, el Intendente se refirió a la obra de la nueva planta potabilizadora de agua y dijo que “mientras todos hablaban y la plata del fideicomiso no llegaba fuimos nosotros los que pusimos fondos propios. Muchos hablan pero la plata la pone el Municipio. Seguiremos adelantando con nuestros recursos los pagos para que la obra no se detenga más y recuperaremos ese dinero cuando el Fideicomiso Austral envíe los fondos correspondientes”.

Cuentas Públicas

“El trabajo del Secretario de Finanzas Oscar Bahamonde y su equipo es impecable. La situación financiera es sana y sólida pero si el día de mañana nos quitan recursos se va a complicar”, manifestó Melella respecto al avance provincial sobre el impuesto inmobiliario.

“Cuando nos quitaron el 25% durante del presupuesto durante la gestión anterior se atrasó mucho el plan de obras, la contratación de profesionales para salud, para el área social y para deporte entre otros. Nos hemos podido sobreponer a eso más allá de la deuda que el gobierno mantiene con el municipio. Esperemos no tener que pasar por eso nuevamente porque hay mucha gente recurriendo al área social por la falta de empleo, por el empobrecimiento y la falta de alimento en muchas casas”, declaró.

Situación socio económica

Melella reconoció que “estamos muy preocupados porque el país no arranca, el consumo y la economía tampoco. Nosotros dependemos del consumo. No vamos a seguir fabricando televisores, celulares o aires acondicionados si nadie los compra. Nos preocupan algunas decisiones del Gobierno Nacional también y esto hay que decirlo”, expresó.

“En enero vamos a tener una capacitación con especialistas en desarrollo local para ver cómo podemos trabajar el autoempleo, fomentar herramientas para micro empresa, para cooperativas. El municipio hoy está trabajando con cooperativas, con pequeñas empresa y con grandes para fomentar la mano de obra y para contener socialmente a muchos vecinos que están en dificultades”, informó.

Saludo de fin de año

El Intendente envió finalmente un saludo de fin de año, expresando que “quiero agradecerles a nuestros servidores públicos y desearles un feliz año. También quiero saludar especialmente a los vecinos. Aunque sea un momento difícil no hay que bajar los brazos y mantener la esperanza. Hay que ser creativos. Espero que crezcamos como ciudad y que la cuidemos con responsabilidad”, finalizó.