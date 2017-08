Natale recibió a Colazo para diagramar trabajos en conjunto

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Gastón Natale, recibió este martes a la concejal de Río Grande Laura Colazo, con quien dialogó sobre cuestiones relacionadas al Consejo Vial Federal y el trabajo en conjunto a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.

En tal sentido, Natale mencionó que “dos de los temas tienen que ver con la recuperación de la coparticipación a las vialidades provinciales y de cómo se crea el impuesto al combustible que data de muchos años atrás”.

“Hoy en el Consejo Vial Federal estamos trabajando en el aumento de la coparticipación, queremos recuperar algo de esos fondos, y también nos estamos ocupando de un proyecto de emergencia vial para que se involucre en el Presupuesto 2018 de Nación, para que manden fondos a las vialidades provinciales” explicó el funcionario.

Natale sostuvo que “esto lo queremos impulsar desde el Senado de la Nación, porque con los diputados no pudimos, y hay varias cuestiones que se tienen que trabajar en la Cámara Baja y Alta”.

“Todas las veces que tuve que asistir a encuentros con Vialidad Nacional; con el Consejo Vial Federal o a diversas cuestiones nacionales, no he tenido acompañamiento de los diputados de la provincia” criticó Natale, quien agregó que “siempre he tenido que pelear solo, es lamentable porque yo mismo, junto con personal de Vialidad Provincial, los hemos citado y convocado y jamás nos han atendido ni se han acercado”.

“Cité a Laura Colazo para que, si el pueblo de Tierra del Fuego nos acompaña para que llegue al Congreso de la Nación, ella esté en conocimiento de toda la problemática vial que necesitamos que se gestione en la Cámara de Diputados” explicó.

Por su parte, la concejal Laura Colazo señaló que “es muy grato el trabajo en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad, pero en este caso es un tema central que se trata de la defensa de los intereses, no solamente de Tierra del Fuego, si no de todas las provincias”.

“Me parece bueno que funcionarios jóvenes, fueguinos y comprometidos con nuestra realidad nos pidan el acompañamiento para poder, en el caso de ser diputada, ir a defender los intereses de la Provincia y de los fueguinos, y de los derechos que tenemos a mejores rutas y caminos, como también contar con los fondos que son de las provincias y no del gobierno central” expresó la concejal.

Finalmente, Colazo mencionó que “también hablamos de necesidades de vecinos que me plantean como concejal, como los accesos de Chacra XIII, que eso se va a trabajar desde Vialidad Provincial, y también de otros barrios, como el estado de las calles de Margen Sur y que muchas veces es la DPV quien presta las máquinas para que los vecinos puedan ir a trabajar y los chicos ir a la escuela porque el Municipio no va”.