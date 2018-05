Mensajes y videos anónimos convocaron a una marcha policial

El Secretario de Estado de Seguridad, Javier Eposto salió a confrontar a quienes difunden mensajes y videos anónimos que llevan a levantarse al personal policial “no es una pavada y se tendrán que hacer cargo de lo que hacen”, aseguró.

El funcionario indicó respecto a estos mensajes anónimos que “de la policía no salen, en la policía hay un compromiso enorme. El policía no entra a trabajar por la plata, sino porque tiene una vocación de servicio. He pasado por las Comisarías y les he contado que la cosa esta difícil, que estamos trabajando y que nos importa también y somos conscientes que necesitan un incremento salarial”.

Eposto dijo que “estamos trabajando viendo la manera de mejorar a los que menos tienen, pero seguramente hay malintencionados como siempre que no dan la cara, que no salen a exponer lo que le pasa y con un WhatsApp pueden generar muchísimo problema. Yo salí di la cara nos juntamos con todos los efectivos policiales he ido a varios cuartos a decirles que nos importan, que a la gobernadora les importa mucho, que vienen trabajando bárbaro y pensando cómo podemos generar en algún momento un incremento salarial”.

Respecto a los mensajes indicó que “hoy –por el viernes- salió un mensaje diciendo que el secretario de seguridad Scotto, dijo que no iba a haber aumento y es un mensaje malintencionado y de mala calidad. Es una opereta de mala calidad. Yo creo en el policía, en el agente que está arrancando su carrera, creo en los señores oficiales que tienen una vocación de servicio enorme. En tanto a esta gente que se dedica a esto porque tiene muchísimo tiempo, les digo que le hacen mal a la institución y se hace mal a ellos”.

Es importante mencionar que el Jefe dela Policía el Comisario General, Nelson Moreira también viene manteniendo charlas con el personal tanto oficiales como suboficiales. De esas reuniones trascendió que los aumentos al personal policial se darán cuando se haga efectivo el incremento al personal estatal.

Por su parte el Subjefe de la policía de la provincia, Comisario General Carlos Debaz, consultado por la reunión de la Comisión del salario indicó que “el día miércoles y cumpliendo con lo ordenado por el señor jefe de la policía, una vez conformada la Comisión del Salario se reunió con integrantes que designó el Estado Mayor, con personal superior y subalterno de las tres jurisdicciones, de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, a la que se sumó la fuerza del Servicio Penitenciario con dos participantes. Fue una reunión positiva cargada de expectativa, se está comenzado a debatir el tema se han reunido con el equipo profesional del área de haberes de la institución y semanalmente se van a reunir con asiento en esta jefatura y no descartamos que en algunas de esas reuniones seguramente concurrirá gente de Economía, de la Secretaria de Estado de Seguridad, para después llevar a gobierno un trabajo serio”.

Consultado por los mensajes y videos anónimos que circulan en las redes sociales señaló que “en primer lugar todos esos comentarios anónimos y que se difunden a través de las redes sociales no tienen asidero, le hace mal a la institución y confunden el pensamiento de los uniformados.

Primero porque no es así y segundo porque no existe ningún secretario con ese nombre y apellido en la provincia. Es una lástima que se expresen en esos términos, ya que llevan incertidumbre y confunden, pero no hay que darles más entidad de lo que merece”.

