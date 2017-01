Melella y Vuoto firmaron un acta de cooperación recíproca

El intendente Gustavo Melella rubricó junto a su par de Ushuaia, Walter Vuoto, un acta de cooperación, colaboración y asistencia recíproca con el objeto de fomentar la unidad entre ambas ciudades e intercambiar experiencias que permitan ayudar al desarrollo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Provincia.

Se trata de un acuerdo marco que permitirá a ambos municipios intercambiar conocimientos en las áreas de infraestructura urbana, desarrollo de infraestructura básica, medio ambiente, acceso a la tierra y la vivienda, cultura, educación, capacitación profesional, deportes, asistencia y promoción humana.

El profesor Melella dijo que esta acta de cooperación “es poder empezar a intercambiar cuestiones que nosotros vemos en un buen camino, por ejemplo las gestiones que dan acceso a la tierra y a la vivienda, luchar para que todos no estemos presos de tres o cuatro que hacen grandes negocios inmobiliarios y que nadie pueda acceder, ese es para nosotros un punto de coincidencia muy grande”.

“También el Deporte como inclusión social, como prevención, la tarea en Adicciones, crecer en Salud, por ahí la Muni de Río Grande creció un poco más que Ushuaia, pero Walter le ha dado toda una impronta de ir creciendo en ese sentido y poder compartir”, destacó Melella.

“El tema del transporte, ellos han optado por un sistema distinto al nuestro, pero nos vamos a complementar en información y en trabajo, en infraestructura, muchas cosas que vamos a ir compartiendo, eso es lo fundamental”.

El Jefe Comunal además indicó en contacto con la prensa local que “el desempleo creciente en nuestra ciudad y en la de Ushuaia pegó fuerte, los meses de febrero y marzo pueden estar complicados, por eso también se necesita que los municipios -con el sector privado- estén trabajando juntos para contener a muchos vecinos, vamos a trabajar también el área de Producción, en la generación de algunas ideas que vayan a generar empleo, que también ambas ciudades están trabajando y creo que van a ser útiles”.

En tanto el Intendente Vuoto referenció que “el año pasado perdimos en la provincia -según el registro de empleo privado- 4.500 puestos laborales, si a eso lo llevamos a la situación que nos está tocando atravesar, el aumento de coparticipación nacional y provincial fue del 17% contra un 40% de inflación, tengo que decir que en términos reales la coparticipación y los recursos han disminuido, ni hablar de la deuda que aún mantiene el Gobierno Provincial con la municipalidades”.

Por lo cual entendió que “esto más allá de un simple acto tiene que ver con generar estrategias en conjunto que nos permitan a nosotros y a los municipios atravesar de la mejor manera posible, brindando y mejorando los servicios, con el recurso que hay, que ha disminuido evidentemente”.

“El desafío nuestro es optimizar recursos, nosotros apoyarnos en algunas cuestiones que la ciudad de Río Grande ha podido resolver, poder contar con la experiencia de cuatro años de gestión que no es menor y es muy importante para nosotros”.

“Con Gustavo nos une el no fallarle a los sectores populares, que ven en ambas municipalidades realmente un correlato de trabajo para todos pero siempre con una mirada puesta en los que menos tienen, la asistencia social de los municipios se ha duplicado y hasta triplicado, este no es un dato menor. El 96% de los pobladores de la provincia vive de los municipios y quienes prestan la mayoría de los servicios son los municipios, entonces no es menos importante eso porque realmente el primer escalón donde el vecino va a buscar respuesta, donde el vecino a mostrar su preocupación”, subrayó Vuoto.