Legislatura: Eposto expuso sobre las comprar de equipamiento policial para combatir el narcotráfico

Durante el mañana del martes, el Secretario de Estado de Seguridad Javier Eposto concurrió a la legislatura provincial en el marco del requerimiento formulado por la Presidenta de la Comisión de Seguridad, la legisladora Noelia Carrasco, para presentar los resultados del dictamen del Tribunal de Cuentas y responder, en el marco de la reserva que implican las labores de la Comisión, todas las consultas de los legisladores.

Una vez concluida la reunión, Eposto señaló que “estas compras se realizaron en cumplimiento de la ley 1015 de compras y contrataciones vigente, y que es una ley de este gobierno, sino del gobierno anterior. En la misma se estipula que, cuando se requiere adquirir material sensible para la seguridad, se lo realice de forma secreta. Eso no implica que no haya controles, ni un proceso transparente. Por eso, todas las actuaciones fueron debidamente giradas a la Auditoría Interna y al Tribunal de Cuentas para su monitoreo y evaluación”.

En relación a las compras efectuadas, el Secretario señaló que las mismas “eran necesarias, legales y reservadas porque la policía provincial las necesita para combatir el delito. A partir de la incorporación de los nuevos equipamientos, mejoró notablemente la eficacia policial. Hemos disminuido en más de un 60% el robo con arma, en un 40% la tentativa de hurto y en un 16% la cantidad de flagrancias. Estamos combatiendo el narcotráfico como nunca antes y en conjunto, con todas las fuerzas tirando para el mismo lado. Ya sacamos 280 kilos de droga de la calle en estos meses”.

Durante la presentación, el Secretario de Estado de Seguridad expuso los logros alcanzados en materia de seguridad gracias al equipamiento incorporado. Asimismo, exhibió fotografías y explicó las características de cada uno de los elementos con los que ahora cuenta la Policía Provincial. “Distintas fuerzas de seguridad federales suelen solicitarnos asistencia con alguno de los elementos incorporados a la policía. Especialmente en operativos complejos vinculados al narcotráfico. Esto habla de una policía bien equipada y que se ha comprado material útil para la lucha contra el delito” señaló Eposto.

Luego fue el momento de las preguntas de los legisladores presentes, que fueron respondidas por el Secretario de Seguridad. Por último, hizo mención al dictamen del Tribunal de Cuentas Provincial, explicando cada uno de los puntos allí referidos. “La denuncia penal fue desestimada por la Justicia; y el Tribunal de Cuentas fue muy claro al establecer que no hubo perjuicio fiscal; sino sólo algunas observaciones formales de carácter administrativo. Estas observaciones fueron subsanadas por el personal de planta permanente de la Secretaría, como en cualquier otro tipo de expediente. El Tribunal ha sido muy preciso en su dictamen al señalar que las contrataciones “no han generado perjuicio al erario público provincial” informó Eposto.

En relación a los requerimientos previos de los legisladores Urquiza y Villegas, de acceder a los expedientes por fuera de la Comisión de seguridad y en el marco de la ley 653 de acceso a la información, los mismos fueron desestimados por la Jefatura de Gabinete, por tratarse precisamente de una excepción a la norma referida.

No obstante ello, la Jefatura de Gabinete se había comprometido a enviar los expedientes una vez que los mismos fueran dictaminados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en su totalidad, lo que recién ocurrió el 22 del mes pasado.

Gracias por compartir!