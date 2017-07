Laura Colazo: “Gestionar pensando en todos los fueguinos”

La Precandidata a Diputada Nacional por la Lista N°501, hizo un análisis del trabajo que viene realizando el Gobierno de la Provincia en torno a la ejecución de obras y aseguró que ser diputado significa estar comprometido con el territorio y gestionar para todos los fueguinos.

Después de una recorrida junto a la Gobernadora Rosana Bertone y el Luis Vázquez en la ciudad de Tolhuin indico que “ser diputado significa estar comprometido con el territorio. Accionar, discutir y acompañar a la Gobernadora en sus gestiones”.

Además, Laura Colazo se refirió a la ampliación de la escuela Trejo Noel donde muchos chicos jóvenes de Tolhuin, “van a poder terminar sus estudios secundarios en su ciudad, donde la construcción realmente es excelente, con aulas cómodas, luminosas y de gran nivel”.

En referencia a las obras de gas que se están desarrollado en la comuna mediterránea, la candidata a Diputada Nacional por el Frente Tierra de Unión sostuvo que “el gas es un servicio imprescindible. Esta obra que se desarrolla hoy y que está próxima a concluir le brindara una solución concreta a más de 300 familias” y sentenció que “estas acciones que lleva adelante la Gobernadora Bertone, apuntan a mejorar la calidad de vida de los fueguinos”.

En referencia a la gran cantidad de obras que desarrolla el Gobierno de la Provincia, Laura Colazo destacó el trabajo que realiza su compañero de fórmula Luís Vázquez en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y aseguró “que por la convicción política de la Gobernadora Rosana Bertone hoy está en ejecución el plan de obras públicas más importantes de nuestra provincia”.

Al ser consultada por su relación con el trabajo territorial sostuvo “tengo absolutamente claro y es una decisión que si los vecinos me acompañan, no voy a ser una diputada ausente, voy a cumplir con mis funciones pero voy a tener una oficina en la provincia donde voy a seguir atendiendo y escuchando a todos como lo hago siempre. No hay forma de trabajar en el Congreso si uno no escucha a la gente que representa.