La provincia aumenta en un 100% la ayuda escolar y la ayuda escolar por discapacidad

El acuerdo firmado por la gobernadora Bertone y los gremios, en el marco de las reuniones paritarias, eleva a $4420 y a $17.680 el valor de la ayuda escolar. Beneficia a más de 7 mil empleados públicos.

En el marco de las negociaciones paritarias para este 2018, la gobernadora Rosana Bertone acompañada por el vicegobernador Juan Carlos Arcando y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Carrera, firmó este viernes el Decreto Provincial Nº 740/17 que aprueba la nueva escala salarial para el escalafón seco de la administración pública provincial de las asignaciones familiares.

Los gremios de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) acordaron con el Ejecutivo Provincial duplicar el valor que se percibe por los ítems de las asignaciones anuales de ayuda escolar a $4.420,00 y $17.680,00 para la ayuda escolar por discapacidad.

Al respecto, la Gobernadora destacó sobre el acuerdo que “estoy muy contenta porque este es un trabajo que se dio en el ámbito paritario que para las finanzas de la Provincia no es menor, porque nosotros tenemos más de 7 mil trabajadores que van a percibir estos montos”.

Sobre los aumentos en las asignaciones de ayuda escolar, Bertone ratificó que “es una inversión importante que hacemos pensando en los trabajadores que los sectores sindicales representan, tienen que tener la posibilidad en el inicio del ciclo escolar de poder contar con estos recursos para que los chicos tengan todas las posibilidades cubiertas en el comienzo de clases”.

“Para nosotros la educación pública es una prioridad, estoy muy agradecida a los docentes, maestros y maestras de la escuela pública y a todo el sistema educativo en su conjunto”, aseguró la Mandataria.

Además, hizo referencia a los 180 días de clases que se completaron el año pasado y que desde hacía tiempo no sucedía. “Quizás nosotros no lleguemos a dimensionar en el corto plazo lo que significa tener 180 días de clases. Venimos de mucho fracaso de nuestros chicos de Tierra del Fuego en el plano universitario y creo que cuando vayamos revirtiendo esto, en un proceso continuado año tras año, la mejora va a ser para todos nuestros hijos”.

En tanto, Bertone agradeció a los presentes “de corazón con ustedes pero eso no quiere decir que vamos a dilapidar recursos que no tenemos, quiero que me ayuden a gestionar bien”.

“Quiero que podamos seguir trabajando juntos para que Tierra del Fuego siga creciendo, para que tengamos una economía más próspera y para que cada día podamos mejorar un poquito más”.

Por último, la Mandataria reconoció el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social: “quiero agradecer a la ministra Paula Gargiulo y a todo su equipo el trabajo que han realizado para que quienes perciben nuestros programas sociales puedan tener también la posibilidad de tener los útiles escolares”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Carrera, aseguró sobre el acuerdo de paritarias con los gremios de ATE, ATSA y UPCN que “Rosana siempre nos decía que tenía la fe de que teníamos que llegar al camino del entendimiento y del diálogo, para lograr la paz social y poder llevar adelante las cosas que se necesitan en la provincia”.

“Hemos iniciado un camino del diálogo desde el principio de las gestión que ha dado sus frutos. Les agradezco a los compañeros de los sindicatos porque más allá de no renunciar a sus convicciones y a su deber de defender a sus afiliados tienen la madurez siempre de entender la realidad que nos toca vivir”, agregó el Ministro.

Al finalizar, Carrera marcó uno de los objetivos de esta gestión “estamos haciendo un esfuerzo tremendo, Rosana trabaja de lunes a lunes siempre y todo esto es en beneficio a las generaciones futuras, por eso queremos protegerlas”.