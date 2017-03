“La defensa de la soberanía municipal es irrenunciable”

Este jueves los concejales Paulino Rossi, María Eugenia Duré, Miriam Mora y Verónica González participaron de la conferencia que se llevó a cabo en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ sobre la defensa de las autonomías municipales.

El acto estuvo encabezado por el intendente Gustavo Melella, el mandatario capitalino Walter Vuoto y el Dr. Eduardo Bacarest, donde explicaron la posición de los municipios en relación al conflicto planteado por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en torno a la potestad del cobro del impuesto inmobiliario urbano.

“Nos están quitando derechos”

La concejal Miriam Mora señaló que “tal cual lo hicimos el año pasado en el mes de febrero, una vez más estamos defendiendo las autonomías municipales, contando con presencias ilustres como el Dr. Barcesat, la senadora (MC) Mabel Caparros, los intendentes Melella y Vuoto, tratando de llamar al dialogo, que reaccionen en positivo y en beneficio de cada una de las ciudades de nuestra provincia”.

En caso de un fallo en contra, señaló que el “concepto de autonomía quedaría como un concepto abstracto, dado que al quitarle a los Municipios el impuesto inmobiliario, posteriormente vendría el impuesto automotor, como así también la parte de tierras, el Municipio pasaría a ser un paso administrativo para algunos trámites, pasaría a ser como una agencia del Gobierno Provincial, y esto es lo que no debe ocurrir”, reprochó.

La edil sostuvo que “nosotros tenemos Constitución Nacional, Provincial, y la Carta Orgánica de cada ciudad, por lo cual estoy convencida de que hay que respetarlas, hay que respetar a las instituciones, hay que tomar conciencia de las medidas y de los pasos que se quieren seguir con respecto a esto, dado que no es bueno judicializar ninguna de estas medidas, debido a que son debates que se tienen que dar en una mesa de dialogo real”.

Remarcó que todos los “presentes hoy acá hemos sido electos, hemos pasado por las urnas y los vecinos nos han votado para representarlos y defenderlos, por lo tanto lo que nosotros hoy estamos haciendo, como lo venimos haciendo desde hace más de un año, es defender la autonomía de Río Grande que le corresponde a los vecinos de la ciudad”.

Puntualizó además que se “deterioraría la calidad del vecino de la ciudad, teniendo en cuenta que hoy el dinero del aporte de los vecinos es volcado a obras de infraestructura, en caso de un fallo en contra deberíamos solicitar ese dinero a través de un trámite administrativo para poder hacer una pavimentación, un cordón, o para lo que sea necesario, con lo cual sería muy triste tener que andar penando detrás de la Legislatura o del gobierno de la provincia reclamando obras, cuando cada ciudad ya tiene su Carta Orgánica, y realmente lo que nos están quitando son derechos”.

“Me parece muy grave querer avasallar la autonomía municipal como se lo está queriendo hacer”

Por su parte, la concejal González señaló que “nosotros venimos estudiando está situación desde febrero del año pasado, donde en conjunto con el Ejecutivo defendimos esta situación, e irrenunciablemente vamos a seguir en la misma postura, más allá de que hoy estamos sujeto a derecho porque esto se judicializó, nosotros entendemos que vamos a tener que seguir peleando”.

La edil subrayó que nosotros venimos “hablando de autonomías respecto de lo que son nuestras Cartas fundamentales como lo son la Constitución Nacional, Provincial, y Orgánica, la cual es modelo en el país, respecto de autonomía plena, y estas cosas son lo que los vecinos tienen que tener en cuenta a la hora de analizar de porque estamos haciendo lo que hacemos”.

González remarcó que no tenemos que “quedar esperando respecto de lo que suceda en la Justicia”, dijo, al tiempo que recordó que nosotros “somos modelo a nivel nacional porque una provincia con las características que tiene, con la territorialidad que tiene, entendiendo que somos la provincia más grande territorialmente en cuanto a la plataforma en si en su territorialidad, me parece que avasallar de esta manera la autonomía plena que tenemos, tanto Ushuaia, como Río Grande, es muy grave”.

Además entendió que el “AREF es un error la institución así, además de las atribuciones que se quiere tomar, primero demandando a los municipios, que eso es una atribución mayor y que no corresponde, pero los Ejecutivos están a la altura de la circunstancia, y nosotros estaremos acompañando absolutamente la defensa de la autonomía porque es irrenunciable, es nuestra responsabilidad y nuestro deber”.

La edil sostuvo que esto es una “discusión más política que económica, dado que este tema debe de ser analizado en términos políticos, lo dijo un ex Ministro de Economía de la provincia como Viaña, por lo cual inmiscuir a la Justicia en cuestiones que son de corte netamente político es un gravísimo error”.

“Quieren sacarle dinero a los Municipios para el IPAUSS”

En tanto el concejal Paulino Rossi reflexionó sobre la Conferencia sobre autonomías Municipales reivindicando la Ordenanza que oportunamente impulsó desde el Concejo Deliberante para “no adherir” a la Ley provincial que cedía el cobro del impuesto inmobiliario a la provincia.

Rossi repasó aquella herramienta legislativa que impulsó en el ámbito del Concejo Deliberante “porque hace más de un año presentamos el proyecto y recibimos muchas críticas porque no se entendía la postura nuestra”, sin embargo “cuando uno ve a tantos académicos y el consenso que existe en las dos ciudades nos deja tranquilos de que estábamos en el camino correcto”.

El edil además “pidió tener sentido común” dado que “este intento de cobrar el impuesto inmobiliario por parte del Gobierno provincial, y para que lo entienda el vecino es para que valla al IPAUSS” es decir que “se busca sacarle recursos a los Municipios para que dejen de hacer obras o brinden servicios para destinarlo a un fondo para el IPAUSS porque la provincia no quiere pagar sus deudas”.

Por lo cual consideró que “esto no fomenta el bien común” señaló en referencia a la presentación que el Gobierno hizo ante la Justicia dado que “genera enorme problemas operativos para que los Municipios puedan contener la actual situación económica y no soluciona nada” además “cuando uno ve que tenemos los argumentos adecuados para defender el interés de los vecinos nos quedamos más tranquilos”.

Por lo tanto insistió en que desde la provincia “no se busca generar un problema sino generar un grave problema de funcionamiento a los Intendentes” por lo que “nosotros tenemos la responsabilidad de separar la coyuntura política de lo que tiene que ver el ataque a las instituciones porque acá se ataca a una Institución que es previa a la existencia de la provincia que son los Municipios” además “como Concejal juré la Carta Orgánica, tenemos la obligación de defender esta postura”.

Incluso Rossi recordó que “los mismos legisladores de la oposición manifestaron que era una barbaridad lo que se estaba votando aquella madrugada en la legislatura” incluso “la misma legislatura cuando aprobó la Ley invitó a los Municipios a adherir y cuando uno invita a alguien existe la posibilidad de que le digan que no”.

Por lo tanto el edil opinó que “si ahora quieren seguir apretando sobre el bolsillo de los vecinos que lo hagan, pero hoy no hay un contexto social para seguir aumentando los impuestos y para destinarlo al IPAUSS que es una deuda que debe pagarla la provincia”.

Al ser consultado sobre el concepto de “derechos adquiridos de los Municipios” Rossi recordó que “la Constitución Argentina reconoce la existencia previa de las provincias y acá pasó lo mismo, los Municipios tienen una existencia mucho antes de la conformación de la provincia y además hubo hasta un acuerdo fiscal del que participó Nación con provincia y Municipios para tener el sistema tributario actual que no se puede borrar de un plumazo “.

Además “el 50% de los recursos que perciben los Municipios significaría el 0,20% de los recursos que aumentaría la provincia por lo que no solucionaría nada pero generaría un gran problema”.

Finalmente remarcó que “las respuestas desde el punto de vista jurídico son impecables y tenemos el acompañamiento de constitucionalistas reconocidos a nivel nacional” por lo tanto “creo que el Superior Tribunal tiene que fallar conforme a Derecho”.

“Los Municipios sufrirían una pérdida importante”

Finalmente la concejal María Eugenia Duré opinó sobre el carácter de la misma y manifestó preocupación por los fondos que perderían los Municipios si la Justicia fallara a favor de la provincia.

Al respecto expresó que se trató de “una conferencia muy interesante, donde pudimos escuchar a los que son estudiosos del tema”, dijo, al tiempo que recordó que desde el Concejo Deliberante “estamos acompañando a los Municipios y defendiendo las autonomías municipales”.

La concejal remarcó que se pudo advertir “como ya lo hemos dicho en otra oportunidad que los Municipios van a sufrir una pérdida importante” en caso de que la Justicia falle a favor de la provincia, pero además “esto se va a traducir en pérdida para la gente en cuanto a servicios o prestaciones por parte del Municipio”.

En el mismo sentido celebró la conferencia dado que a su entender “permite que la comunidad pueda tomar conocimiento de lo que se está discutiendo, que es lo que estamos defendiendo, lo que significaría esto para los Municipios de Río Grande y Ushuaia, y que sin embargo no sería significativo para la provincia”.

En tal sentido precisó que en el caso del Municipio de Río Grande “debería resignar recursos por más 100 millones de pesos”, dijo, al tiempo que remarcó que “tenemos el temor de que después vayan por el impuesto automotor que duplicaría esos montos”.

La edil recordó que “haciendo un repaso histórico, constituyente; legislativo y Constitucional queda demostrado que el impuesto inmobiliario corresponde, históricamente, a las ciudades”, concluyó.