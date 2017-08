La Concejal González explicó que Apymema ya no está a cargo de las tierras

La concejal Verónica González encabezó la reunión de la Comisión de Obras Públicas con representantes de Apymema. Durante el encuentro se le repitió a los productores nucleados en Apymema que ocupan el macizo ubicado en inmediaciones del autódromo y chacra XIII que la Ordenanza que regulaba la actividad ha dejado de tener vigencia durante el año pasado. Ahora cada productor deberá comprometerse a producir en el transcurso del año próximo.

Este miércoles, en el marco de la Comisión de Obras Públicas que preside la Concejal Verónica González, se llevó a cabo una nueva reunión con representantes de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apymema) con la finalidad de continuar analizando la situación del sector. Del encuentro tomaron parte, además, los concejales Miriam Laly Mora y María Eugenia Duré.

Durante el desarrollo de la reunión la concejal Verónica González y el resto de los ediles le transmitieron a los representantes de Apymema el estado de la situación del macizo que ocupan actualmente al tiempo que les recordaron las condiciones que se debían cumplir para conservar el predio.

A modo de conclusiones la concejal González comentó que los productores “no deberían tener ninguna inquietud” dado que “hubo acuerdos específicos con todos aquellos que durante 10 años ocuparon esa porción de tierra municipal encuadrados en una Ordenanza que había generado Apymema con los Concejales de su momento”.

En tal sentido recordó que en dicha normativa “había varias especificaciones, el Municipio tenía injerencia en los proyectos productivos que allí se concretaran y los mismos debían realizarse de manera ininterrumpida porque tenían que ver con los objetivos de la asociación que bien especificados están”.

Sin embargo González recordó que “pasaron 10 años, la Ordenanza caduca en Junio del 2016, Apymema ya no está más a cargo de esas tierras, el Municipio les cede la territorialidad a 8 de esos productores en el marco de esta Ordenanza a solicitud de los interesados que estaban en condiciones de postular de hacerse de la tierra”.

Sin embargo González explicó que “muchos asociados no estaban informados del marco legar que tenían para solicitar, a quienes integraban esa Comisión, la titularidad de la tierra” por lo tanto remarcó que “Apymema, como institución, no cumplió porque lo primero que tenían que hacer era informar a sus socios respecto de los Derechos y obligaciones, las posibilidades que tenían para producir y hacerse de la tierra”.

Por lo tanto en la actualidad, explicó la Concejal González, “el Municipio cita a los productores para que en el lapso de un año puedan generar un proceso productivo y llevarlo adelante”, además remarcó que “en ningún momento se dijo que mañana se tienen que ir, acá nadie les ha metido miedo, lo único que se dice es que si tuvieron 10 años para producir y no se hizo, no se entonces quien está en desigualdad” se preguntó dado que a su entender “los vecinos que no obtuvieron los beneficios de estos productores e incluso el Municipio que no puede utilizar esa tierra que es propiedad del Municipio” y recordó que “acá hubo un registro, se trabajó muchísimo, hubo un registro visual y no hay que ser muy técnico para ver que no hubo un proceso productivo, si tengo un depósito de camiones; una plaza para mis nietos; o si cosecho lechuga para mi familia no estoy beneficiando a la comunidad” por lo tanto volvió a reflexionar y preguntarse “estas son tierras municipales que están al servicio de la producción y si no cumplió con esos objetivos, entonces quien está equivocado?”.

Sin persecuciones

En el mismo sentido la concejal Verónica González aclaró que “no se está persiguiendo a nadie, se está colaborando; hubo errores de la institución, (por Apymema) con una normativa que generó la propia Apymema que en su momento el Ejecutivo lo vetó y sin embargo fue insistido en ese momento” por lo tanto “uno hoy puede simplemente acompañar a esos 8 productores que han cumplido no solo con Apymema sino con el resto de los ciudadanos produciendo en base a lo que ha trabajado y esto es lo que se debe reconocer”.

Además recordó que en el marco de la mencionada Ordenanza que ya caducó “la misma Apymema era la que decidía que predio daba y algunos tenían 150 metros y otros 2000 y era una distribución bastante despareja”.

Además aseguró que “en varias reuniones que hemos tenido con Apymema han reconocido el acompañamiento del Municipio ante esta desolación que quieren mostrar y que no es tal” por lo que “a mi entender hubo mucho desconocimiento por parte de los asociados de Apymema y una falta de la Asociación para ponerlos al tanto de sus derechos y obligaciones”.

Además sentenció que “el productor tenía obligaciones sobre ese lugar que ocupaba y si en lugar de una producción tengo una casa quinta el q ue incumplió fue el que estaba a cargo de ese predio”.

Por lo tanto señaló que en la actualidad “los productores están concurriendo a la Municipalidad y están firmando una Declaración Jurada para indicar que producción van a llevar adelante y a futuro cuales serían los resultados y esto se está manejando en la secretaría de la Producción y el acuerdo es con cada productor individual”.