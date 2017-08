La Concejal Colazo recibió a deportistas de Tiro que competirán en Córdoba

La concejal Laura Colazo recibió, este jueves, a instructores y alumnos de la Escuela de Tiro que van a viajar a la viajar a la provincia de Córdoba para participar del Torneo Nacional Juvenil. Los noveles deportistas asistieron al Concejo acompañados por los instructores Adrián Dávila, Hugo Tejada y el subsecretario de Deportes de la provincia, Fernando Oyarzo.

La concejal Laura Colazo, tras dialogar con los niños y sus profesores manifestó que “para nosotros es un orgullo para nosotros que ellos nos representen en este Campeonato Nacional de Tiro” por lo que les deseo “mucha suerte en este desafío” al tiempo que expresó satisfacción de que los deportistas fueguinos “puedan viajar y vivir esta experiencia, competir y participar con jóvenes de otras provincias”.

En el mismo sentido la concejal Colazo destacó que la posibilidad de participar de la competencia “genera mucha motivación y entusiasmo para seguir practicando y entrenando y mejorando en esta disciplina”.

Además destacó que en otras oportunidades “hemos conocido que otros chicos y chicas también han podido competir y han conseguido resultados muy positivos” por lo cual elogió el trabajo de los responsables de la escuela y consideró que “hay un potencial grande” en dicha disciplina deportiva.

Además la concejal Colazo destacó la presencia del Subsecretario de Deportes, Fernando Oyarzo y el trabajo de esa dependencia de Gobierno “que ha colaborado con los pasajes y también con la cesión del espacio para que puedan entrenar los chicos y un grupo de adultos” por lo que destacó los resultados que generan “el trabajo conjunto entre las instituciones para posibilitar la formación de jóvenes y el desarrollo de las disciplinas deportivas”.

En el mismo sentido celebró la decisión de la administración de la Gobernadora Rosana Bertone dado que “han abierto las escuelas después del horario escolar para que se practiquen todo tipo de deportes” y además “se ha aumentado la ayuda económica a los deportistas para que puedan competir; recibir colaboración y puedan seguir en del deporte porque muchos lo practican desde muy chicos”.

Además remarcó el funcionamiento de “las escuelas de iniciación deportiva, esta suerte de semillero para que los niños y niñas practiquen los deportes que le gustan”.

Los instructores de la escuela de Tiro comentaron que viajarán a Córdoba con una delegación de 10 chicos para competir en las categorías sub 18; Sub 16 y Sub 14 y van a competir con todas las Federaciones del país y “la intención es prepararlos para los Juegos Evita que son en octubre y para el próximo nacional de noviembre”.

Explicaron además que para viajar “es un esfuerzo que hacen los padres como la gente que habitualmente nos acompaña con la actividad y entre todos hacemos un esfuerzo para poder trasladar a los chicos”, además comentaron que se busca “sumar experiencia, tenemos un grupo que es muy nuevo que se armó hace tres meses y otros chicos que tienen un poco más de experiencia y que tenemos ilusión de que consigan algún trofeo”.

La Escuela de Tiro funciona, en la actualidad, en la Escuela Nro. 19 los días martes y jueves a las 19:30 horas y en los últimos años ha crecido bastante en base a la continuidad y los resultados”.