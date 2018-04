“La Casa de los Jóvenes es el único ejemplo de cómo se debe combatir las drogas”

El concejal de la Unión Cívica Radical, Paulino Rossi, estuvo visitando la Casa de Jóvenes, en el marco de un recorrido por diversas áreas municipales, para interiorizarse acerca de las actividades que se realizan en aquella institución.

En este sentido, el edil remarcó que “en la visita a la Casa de Jóvenes me pasó algo muy especial, porque no es algo habitual que uno pueda transitar por un edificio público y sentirse deslumbrado y orgulloso” al tiempo que señaló que “uno tiene cierto preconceptos, bien fundados por antecedentes de lo que es un espacio público, que son oficinas oscuras, con mucha burocracia, con escritorios, con mucho papelería, pero, sin embargo, encontramos un lugar que prioriza la atención al joven, un lugar que los jóvenes apropiaron como tal en muy poco tiempo”.

Asimismo, el concejal Rossi se mostró maravillado con las instalaciones de la Casa de Jóvenes y expresó que “poder recorrer esos pasillos y ver esos espacios iluminados, lleno de chicos participando, interactuando con talleristas con cuestiones que tienen que ver con la cultura contemporánea, ver grupo de jóvenes que van a cocinar y que cocinan para ellos mismos y para sus pares, viendo el resultado del trabajo con sus propias manos, genera muchísima satisfacción”.

Al hablar acerca del trabajo que están encarando los servidores públicos municipales en materia de adicciones, el funcionario manifestó que “los trabajadores municipales que laburan en este espacio están contentos y orgullosos, le ponen una alegría y una energía al trabajo diario porque ven un resultado directamente con los pibes ahí”, además agregó que “lo más problemático que tenemos en la ciudad son las adicciones, por eso es fundamental la prevención ¿Y cómo se previene? Conteniendo, enseñando y dándoles a los jóvenes alternativas para cuestiones que les interesen y que le demuestren que pueden usar su tiempo en algo mejor”.

“Pudimos ver los talleres de reparación de bicicleta, de graffitis y me llevo una satisfacción muy especial de verlo a Luciano Santarone, que lo conozco desde muy chico y que conozco con mucho afecto a la familia, un chico que transitó por muchísimos lugares en su vida, y verlo hoy un hombre maduro que está transmitiendo su arte a las nuevas generaciones realmente me encantó” expresó el concejal y continuó diciendo que “ver la sala del micro cine, la participación de los grupos de rap, sala de ensayo, radio, parece increíble ver que tantas actividades se puedan hacer con tanta calidad en un edificio público, concebido desde una de las personas que tiene el mayor de los respetos, que estuvo en la gestión brillante cuando estuvo en el SEDRONAR, y que, en Río Grande que podamos tener este hito, esta luz de esperanza para cambiar la realidad de muchísimos jóvenes es algo que, en lo personal, me llenó de orgullo. La Casa de los Jóvenes es el único ejemplo de cómo se debe combatir las drogas”.

Por último, el edil felicitó a Ana Andrade “que es la responsable de este espacio y que, más allá de ser la responsable, la pasión no es obligatoria, eso no se paga en un recibo de sueldo y ella le pone pasión y vida a todo lo que hace y hay un grupo humano excelente que, permanentemente, se compromete y nos va a demostrar cómo se puede hacer distintas las cosas”.

