La angustia y el dolor de los familiares del ARA San Juan (video)

Rafael Enriquez, vecino de nuestra ciudad y hermano de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarinista Víctor Marcelo Enríquez, narró en FUEGO CAFÉ las situaciones vividas desde el 15 de noviembre del 2017 cuando se perdió contacto con el submarino de la Armada.

Rafael indicó “La situación es difícil y dolorosa, pero todos queremos saber que pasó”

Cuando el submarino ARA San Juan estaba en Ushuaia, Rafael Enriquez viajó la capital provincial para visitarlo, al respecto señaló “esa fue la última vez que lo vi, hacía cuatro años que no lo veía” y agregó “nosotros somos de Salta y allí está toda la familia”.

“La última vez que estuvimos juntos, paseamos por Ushuaia, y hablamos de la familia. Del submarino hablamos poco y nada, yo le pregunté cómo estaba la nave y me dijo que tenían unos percances, pero lo estaban solucionando”, destacó Enriquez.

Asimismo, Rafael Enriquez, habló del día que se enteró de la desaparición del submarino, manifestando que “yo me enteré por mi señora que por las noticias se informó sobre el submarino, yo prendí la televisión y me enteré de lo que decían los medios. A mi madre no le querían avisar porque no sabía cómo iba a reaccionar”.

En Mar del Plata

“Yo viajé a Mar del Plata cuando la Armada informó que el submarino implosionó, yo sólo atiné a abrazar las manos a mi cuñada y a mi madre, les dije que ellos no sintieron nada al momento de la tragedia. Mi mamá estuvo unos días y volvió a Salta porque nadie informaba”, narró Rafael Enriquez.

La tragedia

En la dramática mañana del 15 de noviembre del año pasado, la Armada entabló la última comunicación con el submarino Ara San Juan a las 07.19, es decir menos de 3 horas antes de la implosión mientras los 44 tripulantes hacían un titánico esfuerzo para superar una avería en las baterías.

Desde aquel día, muchas fueron las conjeturas, muchas idas y vueltas por parte de la ARMADA. Desde aquel día muchas familias sufren por no tener a sus seres queridos y por no saber a ciencia cierta que pasó en las frías aguas del Atlántico.

