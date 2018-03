Incautaron un auto que prestaba servicio de remis sin habilitación

La Municipalidad de Ushuaia realizó un procedimiento por el que incautó un vehículo particular que se ofrecía por redes para traslado de pasajeros, sin encontrarse habilitado para tal fin.

Como parte de los controles que lleva adelante la Secretaría de Gobierno, se trabaja en la detección de servicios no autorizados. “En este caso, pudimos realizar la comprobación efectiva del hecho irregular, actuamos con personal de la Secretaría y realizamos el procedimiento en cercanías de la escuela a donde estaba llevando a un pasajero sin contar con la autorización correspondiente y las habilitaciones legales; es decir, que era un transporte absolutamente irregular”, indicó el secretario de Gobierno, Omar Becerra.

“Todos los controles y las medidas que dispone la Municipalidad para la habilitación de los transportes de pasajeros en la ciudad, tanto públicos como privados, tienen que ver con ofrecer las mejores condiciones y las garantías necesarias a los usuarios que son trasladados por terceras personas en la ciudad. Entonces tiene que quedar claro que no pueden funcionar transportes no habilitados, que no cumplan las reglas y que se ofrecen por cualquier medio. El automóvil fue incautado y las actuaciones fueron giradas al Tribunal de Faltas”.

Por otra parte, se realizaron durante el fin de semana los controles de rutina en la ciudad sobre un total de 120 vehículos, fueron infraccionados 24 y resultaron incautados 18. Se detectaron 6 alcoholemias positivas y los agentes municipales asistieron en 3 accidentes de tránsito.