Inauguraron el primer Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos

Este martes, el Intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella encabezó el acto de inauguración del Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos “Dr. Fernando Carlos Matera”. Estuvieron presentes Secretarios y Subsecretarios del Gabinete Municipal, autoridades del orden local y provincial, el legislador provincial Damián Löffler y la concejal Verónica González, representantes de organizaciones de la sociedad civil como el gerente de la UDAI local en ANSES, Fermín Randon Salgado, y vecinos que se sumaron al acto.

Las instalaciones cuentan con un contador hematológico para hacer análisis básicos, un autoanalizador de química clínica y toda la aparatología y los profesionales capacitados para ofrecer a los vecinos un nuevo servicio municipal relacionado a la salud. Funcionará en Anadón y Sobral en Chacra II, espacio donde funcionaba antiguamente el Centro Municipal de Salud ‘Alberto Vicente Ferrer’ previo a su actual emplazamiento.

Se estima que se realizarán entre 25 y 30 análisis por día y se prevén completar 600 determinaciones por mes, con prioridad a aquellos que no tengan obra social.

En el evento, el Intendente Melella agradeció a todos “los que hicieron un aporte para que esto sea una realidad”.

“Para nosotros la salud es una política pública que debe ser para todos, pero si no hubiese un equipo de gente que trabaja con tanto compromiso, con tanto corazón esto no se podría haber hecho”, aseguró.

Asimismo, el Intendente dijo que “como nosotros queremos acompañar a los vecinos de manera integral, a pesar que existen otros laboratorios privados o el Hospital nos convencimos que era necesario dar este paso para estar más cerca de nuestros vecinos y atender a una demanda creciente”.

Finalmente, el Intendente destacó la figura del Dr. Fernando Carlos Matera quien en vida “fue uno de los impulsores de esta idea y el que nos alentó para que avanzáramos en este camino”.

Por su parte, el Secretario de Salud, Dr. Walter Abregú, aseguró que “es un orgullo encabezar esta área con un gran equipo por detrás” y resaltó que “lo importante es escuchar a la gente, conocer sus demandas y creo que los últimos años hemos estado a la altura de las circunstancias”.

“Hemos crecido muchísimo en atención primaria y de segundo nivel, con muchos médicos especialistas itinerantes que vienen de otros lugares de la provincia y del país para que nuestros pacientes tengan respuesta. Se pusieron en funcionamiento los tres Centros Municipales de Salud, se continúa jerarquizando el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y más de 200 embarazadas asistieron a la Casa de María, espacio que sigue haciendo un trabajo silencioso pero fundamental para las futuras mamás”, enumeró.

Como nuevo objetivo para desarrollar en el laboratorio, a partir del año que viene se comenzará a trabajar en un programa junto al Ministerio de Salud de la Nación para acompañar a las familias que no pueden tener hijos, realizando los análisis básicos necesarios para el tratamiento de fertilización asistida. Esto permitirá evitar viajes a Buenos Aires de los pacientes que deben afrontar grandes costos para iniciar el tratamiento.

Colaboraron con la concreción del Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos la Fundación Garrahan, la Fundación Macro y Laboratorios Lew de la Provincia de Buenos Aires.