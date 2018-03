Gorbacz: “nadie va a condicionar el voto de los senadores”

El jefe de Gabinete de la Provincia Lic. Leonardo Gorbacz manifestó que “Bertone garantizó la libertad de todos los que integramos este espacio político en un tema como el aborto, que toca la convicción y la más íntima conciencia de cada uno”.

Respecto de la ley sancionada por la Legislatura provincial sobre el Día de los Derechos del Niño por Nacer, Gorbacz señaló que “la Gobernadora no va a realizar ninguna acción o gesto que pueda interpretarse como forma de condicionar el voto de nuestros senadores nacionales”.

“La ley que votó la Legislatura no fue iniciativa del Ejecutivo sino de los propios legisladores, por lo tanto hay que respetar esa decisión mayoritaria, pero también hay que entender que la discusión de fondo en este tema no es ésta sino la que va a dar el Congreso de la Nación” dijo.

“En nuestro espacio conviven distintas miradas y de hecho nuestro bloque se expresó de manera plural y yo mismo me expresé a favor de despenalizar el aborto. La Gobernadora tiene su propia posición, pero en este caso su responsabilidad no es votar en el Congreso porque ya no es diputada ni senadora, su responsabilidad es garantizar que cada uno de los que integra nuestro espacio pueda expresar su posición en un tema tan delicado y que hace a la conciencia íntima de cada uno” concluyó el Jefe de Gabinete.

