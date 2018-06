Gorbacz: “la gente nos votó para mejorar el futuro, no para anunciar catástrofes”

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz dijo “coincidir” con algunas apreciaciones del intendente de Río Grande Gustavo Mellela respecto a la situación económica y social por la que atraviesa el país, pero que a su entender “no es correcto anunciar catástrofes, sino que tenemos que decir qué va a hacer cada uno desde el lugar que nos toca”.

En tal sentido, consideró que como funcionarios públicos a cargo de llevar adelante una gestión “no estamos para transmitirle más preocupaciones a la gente de la que ya tiene” ya que “la gente nos votó para mejorar el futuro, no para anunciar catástrofes”.

“Todos estamos preocupados por la situación del País, pero tenemos responsabilidades de gestión” sostuvo el funcionario, y que “si en vez de cuidar a los fueguinos, lo que hago es anunciar un futuro negro, estoy generando mayores preocupaciones y no estoy haciendo nada concreto”.

“Coincido con la preocupación del intendente Melella, pero me parece que no es correcto anunciar catástrofes, sino qué va a hacer cada uno desde el lugar que nos toca” señaló Gorbacz en declaraciones brindadas este viernes a FM Del Pueblo. “Es cierto que hay cuestiones que no dependen de nosotros, sino que son decisiones del gobierno nacional, pero también es cierto que si tenemos algún cargo es porque algún margen de maniobra tenemos y eso lo tenemos que usar al máximo para mejorar la situación de los fueguinos” añadió el Ministro.

Por último, el Jefe de Gabinete aseguró que en la Provincia “se están haciendo muchas cosas, basta con ver la situación de otras provincias para darse cuenta que la situación de crisis nacional nos impactó mucho menos que Chubut o Santa Cruz” y que esa realidad se refleja en la paz social que hoy se vive en Tierra del Fuego, además del fuerte impulso que el Gobierno viene dando a la obra pública como generardor de empleo genuino y motor de la economía.

