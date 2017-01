Golpe a la cúpula policial tras procedimiento antidrogas: Torres renunció al cargo, confirmó Moreira

El Jefe de la policía provincial Nelson Moreira dialogó esta mañana por Radio Provincia sobre el escándalo que golpea a la cúpula de seguridad, tras la detención el hijo del comisario Torres, receptor de un cargamento con drogas que venía de Capital, quien se encuentra detenido.

“Es brava la noticia, es sumamente complicado y para la fuerza es un golpe importante –manifestó-. Es un golpe en lo anímico en la fuerza, porque esto involucra al Comisario Torres pero no nos indica nada en cuanto al objetivo que tenemos trazado en la lucha contra el narcotráfico y el diagrama de seguridad que tenemos implementado”, sostuvo.

“Desde lo institucional y lo ético la situación involucra al Comisario Torres pero no en lo personal, porque hablamos de una persona íntegra, intachable, de una corrección absoluta y de un profesionalismo dentro de la fuerza como pocas veces he tenido en un oficial superior”, defendió Moreira, confiado en que el comisario ignoraba la actividad de su hijo.

Fue contundente al afirmar que el responsable es el hijo del comisario, Franco David Torres, “hasta la información que yo tengo. Nosotros hemos colaborado desde un principio con la Gendarmería, que terminó detectando la sustancia en la empresa de transporte; también hemos colaborado en algunos allanamientos, como se efectuaron en la unidad de detención. La información está reservada a la Gendarmería juntamente con el juzgado federal y la fiscalía federal que interviene, y hay precisiones que no tengo”, aclaró.

No obstante separó al comisario Torres de la actividad de Franco, el joven detenido: “Lo que se puede decir de esto, es que el subjefe está residiendo en Ushuaia y en la casa de Río Grande quedó viviendo uno de sus hijos, que es quien fue detenido en horas de la madrugada, cuando finalizó el allanamiento en su domicilio. El grado de vinculación seguramente se va a determinar con el paso del tiempo y el trabajo de la justicia”, dijo.

Apuntó que Franco Torres “es el mismo que denunció torturas policiales”, en una causa que llegó a juicio oral con condena de ocho años contra dos uniformados (Maggieri y Gómez). “Es el mismo muchacho que estuvo involucrado en ese procedimiento el que está en este”, señaló.

Dio cuenta del diálogo mantenido con el subjefe, padre del detenido, quien se enteró en medio del procedimiento de que su hijo estaba directamente involucrado: “Estuvimos ayer acompañando el procedimiento que se inició en horas de la mañana y él estaba comandándolo como jefe operativo. Fuimos informando todo el día al Poder Ejecutivo sobre los resultados del procedimiento y alrededor de las 18:30 estábamos en la Jefatura, él se presenta y dice que quería hablar personalmente conmigo. La novedad de Río Grande la recibió primero él y me comentó la situación particular. Se retiró a su domicilio y anoche mantuve conversaciones con él, sobre todo para ver cómo se encontraba, y también me reuní con él a primera hora de la mañana”, detalló Moreira.

Confirmó además que “el Comisario Torres presentó la renuncia al cargo y dijo que entendía las cuestiones que rodeaban lo institucional y que le dolía muchísimo la decisión que tenía que tomar y en las condiciones que tenía que tomarla. Es una persona que entiende perfectamente lo institucional y lo profesional, y a partir de ahí presentó la dimisión al cargo”.

Además Moreira se reunió “con el Secretario de Seguridad y con la gobernadora por esta situación, y estábamos esperando la definición de las diligencias judiciales que se terminaron en la madrugada. Seguramente hubo comunicaciones con el Ministerio de Seguridad de Nación, al que pertenecen las fuerzas federales que están interviniendo en este caso. Ellos saben perfectamente también de lo intachable de la persona de Torres y el golpe que significa para la fuerza y para el Ejecutivo”, dijo.

Aseveró que no había sospechas de la vinculación del hijo de un funcionario policial con este cargamento que venía de Capital. “Toda la investigación, la inteligencia de la investigación, pertenece absolutamente a Gendarmería. Nosotros no tenemos conocimiento porque los trabajos son absolutamente reservados y la brigada trabaja directamente con la fiscalía federal. No teníamos ninguna información al respecto”, remarcó.

Precisó que “cerca de las 19 horas de ayer se conoció la vinculación de Franco Torres con la causa. Nosotros no sabíamos absolutamente nada. (El comisario) Torres se desayunó a las 19 horas, cuando le avisan que uno de los lugares que se estaba allanando era su domicilio. Hasta ese momento teníamos conocimiento del procedimiento y se colaboró en algunos casos, y Torres toma conocimiento de que era su domicilio el que se estaba allanando”, reiteró.

“No tomó conocimiento de que era su hijo hasta la noche. Me consta desde lo personal que desde la situación de la tortura no tiene diálogo con el hijo. Es una situación complicada”, manifestó Moreira, sin entrar en detalles de la relación personal entre ambos.

Reiteró su concepto de “persona intachable” respecto del Comisario Torres y no pudo precisar cómo podía desconocer la actividad que se realizaba en su vivienda de Río Grande, donde encontraron una suerte de invernadero con plantas de marihuana. “Esto será una cuestión que tendrá que aclarar quien está a cargo de la investigación judicial. Con el tiempo esto quedará perfectamente dilucidado”, confió.

Respecto del apartamiento de Torres de la fuerza policial, “la definición se adoptó a primera hora de la mañana”, concluyó.

Cabe mencionar que los allanamientos en Río Grande demandaron horas durante la madrugada de ayer y se secuestraron casi 50 kilos de marihuana, con la posterior detención de Franco David Torres, hijo del subjefe de la Policía de la Provincia, comisario mayor Alberto Torres.

El procedimiento había sido iniciado por Gendarmería en el depósito de la empresa de transportes Cruz del Sur de Río Grande, y siguieron allanamientos en diferentes barrios. La droga fue camuflada dentro de parlantes que venían en una encomienda de Buenos Aires.

La causa está a cargo del juez federal Guido Otranto, subrogante del juez Calvete, quien se encuentra de licencia.

