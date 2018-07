Gobierno acompañó la demanda contra el recorte a las asignaciones familiares

La Gobernadora Rosana Bertone expresó públicamente su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de recortar las asignaciones. En esta ocasión el Ministro Jefe de Gabinete instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para acompañar en una demanda de una trabajadora de UTHGRA contra el Decreto 702/18 del PEN que propicia dicho recorte.

La demanda presentada por la trabajadora de la Unión de trabajadores Hoteleros y Gastronómicos seccional Tierra del Fuego (UTHGRA), Mariana Marianucci, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia. Expresa su sentimiento de vulneración hacia los derechos de su hijo y exige una acción de amparo a la vez que la declaración de inconstitucionalidad del decreto 702/18 que integra una serie de modificaciones a las asignaciones familiares perjudicando severamente a algunos sectores.

El escrito fue presentado en compañía del Secretario General de la UTHGRA Seccional Tierra del Fuego, Ramón Calderón, del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Sergio Mingrino y del letrado patrocinante, Marcelo Alvarez. En sus páginas declara la inconstitucionalidad del Decreto del Poder ejecutivo Nacional (PEN) fundamentado en que “iguala para abajo las asignaciones, eliminando el diferencial que veníamos percibiendo los trabajadores de la Patagonia”.

“El decreto que venimos a impugnar representa un recorte en nuestro salario real. Un decreto fue la vía elegida para consumar una violación de nuestros derechos” reza la demanda presentada por Marianucci.

En sus palabras, la demandante expresó que “sentí vulnerados los derechos de mi hijo y no quise quedarme sin hacer nada, me comuniqué con el Ministro Leonardo Gorbacz sin saber si iba a recibir una respuesta y para mi sorpresa no solo me respondieron si no que me están apoyando en todo el proceso que emprendí”.

“Los vecinos tenemos herramientas que podemos utilizar en casos como estos y yo quise hacer valer mis derechos y los de mi familia” aseguró Marianucci.

Por su parte, Sergio Mingrino expresó que “queremos acompañar a Mariana no solo técnicamente si no también físicamente” ya que “esta es una situación muy importante no solo para ella, sino también para el resto de los ciudadanos que se han visto afectados”.

“Los ciudadanos tiene herramientas a las que pueden acudir, esta mujer tuvo la valentía de dar un paso más y tocar las puertas que tuvo que tocar. Esta es la idea que queremos reforzar para todos los vecinos” aseguró el funcionario.

