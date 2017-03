Exhaustiva tarea en pluviales para garantizar el escurrimiento de agua de lluvia

Personal de la Dirección de Obras Sanitarias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos efectuó anoche y durante la presente jornada una serie de trabajos de mantenimiento a raíz de los inconvenientes ocasionados por las últimas precipitaciones, las que se combinaron con las mareas altas de las últimas horas.

En efecto, en la madrugada de hoy y mientras se registraba una copiosa lluvia, fue necesaria la intervención de personal y maquinaria para desobstruir algunos desagües pluviales que como consecuencia de la marea alta fueron tapados de arena en su desembocadura, lo que generó anegamientos temporales en sectores como Beauvoir y Ricardo Rojas.

Una vez realizados los trabajos la situación fue totalmente normalizada, pero fue necesario continuar con los trabajos durante la mañana de hoy, ya que se registraron además problemas similares en diferentes puntos por el taponamiento de alcantarillas por acumulación de residuos urbanos.

En ese sentido se solicita a la población que no se arrojen desechos a la vía pública para evitar estos inconvenientes. No obstante ello, el sistema urbano de manejo hídrico funcionó en forma correcta y por esa razón no hubo mayores inconvenientes.

Del mismo modo, durante el día de hoy se constató y atendió sólo un caso de anegamiento en una vivienda del barrio Unidos de la margen sur, donde, a pesar de la cantidad de lluvia registrada, los trabajos previos de desagües efectuados funcionaron muy bien en la contingencia.