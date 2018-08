Exclusivo de Radio Fuego: El dramático relato de la mujer violentamente asaltada

En forma exclusiva, dialogó con FM FUEGO, la mujer que fue asaltada el miércoles al mediodía, hecho que sucedió en su vivienda. Allí dos sujetos ingresaron la golpearon, la amenazaron, la cortaron con un cuchillo y un destornillador. Al no conseguir el dinero la maniataron y se fueron del lugar, todo ello en presencia de su bebe de 8 meses.

La mujer comenzó su relato señalando “estaba acostada y mi bebe en su habitación, yo estaba mensajeando con mi pareja y siento ruido en la escalera, pero no le di importancia, pero de repente me encontré con dos hombres al costado de la cama, uno con un cuchillo y el otro con un destornillador”.

“Me pedían dólares y plata que no tenía, la bebé comenzó a llorar, comenzaron a golpearme, traté de pedir ayuda por la ventana y me siguieron golpeando. Me rompieron un destornillador en la cabeza y me comenzó a salir sangre. Me patearon, rodillazos en el abdomen y rodillazos en las piernas y comenzaron sacar las cosas y me amenazaron porque no encontraron dinero”, destacó.

En forma pormenorizada, la mujer indicó “antes de irse hablaban de cómo me iban a dejar, allí rompieron la puerta de una habitación, me taparon la boca con cinta aisladora y me comenzaron a apretar el cuello, pienso yo que era para desmayarme”.

“Yo logré desatarme y quedé con la boca encintada, ellos rompieron el picaporte de la puerta, uno estaba en las habitaciones de arriba y el otro abajo. Cuando pude salir de la habitación fue a la computadora de escritorio y a través del Facebook avisé para que llamen a la policía”, puntualizó.

(Seguir escuchando el audio)

