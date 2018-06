Este lunes paro general: Servicios afectados

La CGT decretó un paro general en donde varios sindicatos adhirieron a la medida. NO habrá expendio de combustibles, la Aduna tendrá un dispositivo de emergencia, no habrá colectivos y no atenderán los bancos, entre otros servicios.

En relación al SUTEF, se adhirió, pero queda supeditado a cada docente si se pliega a la medida de fuerza.

La UTA a última hora confirmó que los choferes no realizaran sus tareas.

Desde SMATA, en diálogo con FM Fuego indicaron que no habrá expendio de combustibles.

Por su parte el Sindicato de Camioneros indicó que no habrá recolección de residuos domiciliarios, afectará también el transporte de caudales y de combustibles.

De SUPARA, que nuclea a los trabajadores aduaneros indicaron que en el paso fronterizo de San Sebastián sólo se atenderán casos de urgencias.

La Bancaria, destacó que no habrá asistencia a los lugares de trabajo, por ende los bancos no atenderán al público, y tampoco habrá carga de cajeros automáticos.

El parque industrial estará paralizado, dado que la UOM; Textiles y otras industrias están adheridas a la medida de fuerza.

Gracias por compartir!