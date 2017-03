Este jueves sesionará el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande realizará este jueves la segunda Sesión Ordinaria del año. El debate de los diferentes proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo y por los diferentes bloques políticos que integran el Cuerpo de Concejales se desarrollará desde las 15 horas en la Sala de Sesiones de la Institución.

En el día de hoy los Concejales llevaron adelante la reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordó el tratamiento de las diferentes iniciativas como así también la confección del Orden del Día de la Sesión.

Proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal

El Ejecutivo giró al Concejo Deliberante un Convenio, para que sea ratificado por los Concejales, firmado con la provincia por el cual esta última se obliga a financiar obras del Municipio por un monto de más de $5.600.00 con fondos provenientes del Fondo Federal Solidario.

También remite al Concejo el Convenio firmado con la Cámara de Comercio para que esta última ceda un local ubicado sobre la Avenida San Martín por el cual el Municipio pagará un canon de 38 mil pesos mensuales.

En otra de las iniciativas el Municipio impulsa la modificación del Anexo 1 de la Ordenanza 2934/11 del Código Tributario Municipal reemplazándolo por el clasificador Municipal de Actividades Económicas (ClaMAE) dado que “se detectó inconsistencias en algunos códigos”.

MPF

En cuanto a los proyectos presentados por los diferentes Bloques Políticos, desde el Bloque del Movimiento Popular Fueguino que integra el concejal Alejandro Nogar se presentó un pedido de colocación de reductor de velocidad sobre calle Córdoba. También un pedido de colocación de cartelería informativa; orientativa y preventiva para advertir riesgos de colisión vehicular en el acceso a los barrios Los Cisnes; Vapor Amadeo y Chacra XI.

Otra de las propuestas consiste en facultar al Municipio a delimitar dársenas de estacionamiento exclusivo para motocicletas y ciclomotores en los espacios dónde se aplica el servicio de estacionamiento medido y en el mismo proyecto se prohíbe el estacionamiento de estos vehículos en veredas o sendas peatonales.

El bloque del MPF también impulsa la instalación de “semáforos ecológicos autosustentables” e instruir al Municipio para el uso de energía solar como fuente de alimentación de dichos semáforos.

También propone establecer el estacionamiento en 45 grados en la calle José Ingenieros entre Antártida Argentina y Ricardo Rojas sobre el lateral que da a la cancha del Club San Martín.

Y un proyecto de Ordenanza para la creación de la “Oficina Móvil Municipal” que brindará los servicios de “Información general de capacitación de empleo y salud; actividades deportivas; artísticas; culturales; turísticas y de producción, también plan de vacunación; recepción de notas; quejas reclamos o mejoras.

FORJA

Por su parte el Bloque de FORJA, integrado por la concejal Verónica González promueve modificaciones a la Ordenanza que establece a Río Grande como ciudad Libre de Humo a los efectos de que los establecimientos dónde rige la prohibición de fumar dispongan la colocación de ceniceros en el exterior a los efectos de evitar que los fumadores arrojen las colillas en la vía pública lo cual genera un daño ambiental”.

Además impulsa medidas para el Ordenamiento del Tránsito en la Avenida San Martín en el sector comprendido por la intersección de las calles Carlos Pellegrini e ingreso a la calle Base Antártica Esperanza mediante la construcción del cordón de retorno. Con relación al tránsito también propone la construcción de “una dársena de giro en Calle Prefectura Naval y Provincias Unidas”.

También propone la colocación de un reductor de velocidad sobre la calle Jujuy.

En otra de las iniciativas impulsa que sean eximidos de pagar el boleto de colectivos a los vecinos que asistan a las dependencias del Poder Judicial ubicadas en el ex campamento YPF.

También propone la creación de un registro de paseadores; entrenadores; club de raza y veterinarios que realicen entrenamiento o adiestramiento de canes, en la misma norma propone prohibir “toda mutilación practicada por veterinarios respecto de raza o costumbrismo estético” de las mascotas. También otorga un plazo de 72 horas para los titulares de las mascotas que son capturadas por segunda vez y que en el término de ese plazo no se presenten a reclamar la tenencia del animal el cual podrá ser entregado, de aprobarse la modificación a una protectora; en adopción o bien disponer otro destino”.

Otra de las propuestas de la concejal Verónica González es establecer un cupo “no inferior al 0.5% del total del personal municipal para personas “trans”.

Además impulsa una iniciativa para aplicar modificaciones en las sanciones por tenencia responsable de mascotas, así quien no registre su actividad como adiestrador o entrenador; paseador canino; o criador tendrá una la sanción de 300 a 3.000 unidades punitorias. Para los propietarios que tengan sus canes sueltos y sean capturados deberán pagar 200 UP la primera vez; 500 UP la segunda y 1000 UP la tercera. Para quienes no brinden asistencia médicas; alimentación; condiciones higiénico sanitarias tendrán multas de 300 UP; 500 UP y 1000 UP. Para quienes tengan registrada su mascota pero las mismas no estén chipeadas deberán enfrentar multas de 200 UP; 500 UP Y 100 UP y continúa la aplicación de diferentes sanciones para los respectivos casos.

Partido Verde

Por su parte, el partido verde, integrado por los Concejales Laura Colazo y Raúl von der Thusen promueve un pedido de informes sobre la aplicación de la ordenanza 2376 sancionada en el 2007 por la cual se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles identificados catastralmente como sección C; Macizo 91; Parcela 1que tenía por objetivo la regularización dominial del sector.

También impulsa modificar la Ordenanza sobre estacionamiento medido para que “los vehículos propiedad de los frentistas o de los inquilinos de viviendas unifamiliares sean eximidos del pago del impuesto en caso de estar estacionados en la cuadra correspondiente a la vivienda.

También se solicitan informes al Municipio para conocer lo hecho por el Municipio en pos de restaurar el Puente Colgante sobre el río Grande que colapsó años atrás. También promueve la adhesión al Día Mundial de la Justicia Social que la ONU conmemora cada 20 de febrero.

Además promueve la creación del “Conservatorio Municipal de Música”.

También impulsa, por iniciativa de la concejal Laura Colazo crear en el ámbito del Municipio “la coordinación de políticas para personas con discapacidad”.

También el otorgamiento de una licencia especial, para los empleados públicos para la realización de estudios médicos para la prevención del cáncer. Como así también la colocación de “bebederos” en plazas y sectores de esparcimiento público y deportivo.

También promueve la creación de Políticas de Cuidado, colocación de bicicleteros de espacio público; señalización vertical de Bibliotecas Populares. Además solicita informes sobre el apoyo, capacitación; asesoramiento e información sobre financiamiento que el Municipio brindó a APYMEMA.

Y finalmente, propone que el valor fiscal de los inmuebles urbanos que se encuentren dentro de la jurisdicción municipal podrá modificarse a propuesta de Ejecutivo y con la aprobación de la mayoría de los Concejales.

UCR

Por su parte el bloque de la UCR integrado por el concejal Paulino Rossi propone establecer un tope para las actualizaciones de los impuestos y servicios municipales el cual será fijado del porcentaje que resulte de promediar los aumentos salariales de los diferentes sectores de la ciudad. Además impulsa la percepción de las asignaciones familiares y en particular para la percepción igualitaria de a asignación por cónyuge”.

Y promueve que el 24 de marzo de cada año sea día Feriado Municipal inamovible,

FpV

Por su parte el bloque del Frente para la Victoria representado por la concejal Miriam Mora y María Eugenia Duré impulsa la colocación de cartelería contra la violencia de género en espacios públicos. También impulsa la creación del Parlamento Juvenil que funcionaría en el ámbito del Concejo Deliberante. También promueve la apertura de un boulevard en Islas Malvinas y Alberdi.

Además solicita que el Municipio informe sobre licencias otorgadas en los servicios de Taxi Flet; transporte privado de pasajeros y transporte escolar. Al tiempo que propone mantener la suspensión para el otorgamiento de licencias de Taxi Flet.

En otro orden de cosas propone la creación del “Programa Municipal Mujeres Emprendedoras” que funcionaría en el ámbito de la Secretaria de Producción y Ambiente.

También propone crear, por iniciativa de la Concejal Miriam Mora, la Coordinación Municipal de Energía que podrá designar a una persona para intervenir en la liquidación de regalías nacionales y provinciales.