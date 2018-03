En un margalot colmado se desarrolló el bingo del día de la mujer

Este sábado alrededor de 2500 mujeres de todos los barrios de la ciudad colmaron ambas naves del Polideportivo Carlos Margalot para participar del Bingo del Día de la Mujer, evento que entregó 200 mil pesos en premios a las distintas ganadoras.

La Banda Municipal acompañó los festejos con un espectáculo de canciones populares. Además, personal de la Secretaría de Promoción Social estuvo a disposición para brindar información y responder consultas de las mujeres acerca de cualquier situación de dificultad o limitación de derechos.

Pasadas las 15.00hs, el Intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella, dirigió un saludo a las presentes y cantó la primera bolilla de la tarde. Luego hicieron lo propio Secretarios del Gabinete Municipal, la concejal Verónica González y autoridades.

Consultado sobre sus sensaciones por la conmemoración, el Jefe Comunal dijo que “la mujer siempre le da una mirada distinta a la ciudad” y resaltó que “la intención hoy es homenajearlas porque cuando uno piensa en la mujer piensa en la fuerza, en la alegría, en el compromiso y en la familia que muchas veces sale adelante justamente por la mujer”.

“La mujer es la que le imprime un carácter a una casa y en la comunidad pasa exactamente lo mismo, por lo que es importante reconocerles su trabajo, esfuerzo y compromiso”, agregó.

Asimismo, Melella aseguró que “a veces me resisto a que tengamos que conmemorar un día porque normalmente no lo hacemos” y subrayó que “lo ideal sería que no tengamos que hacerlo y que no existiera esta diferencia, sin embargo pasa que, a veces, no se reconocen derechos y continuamos viviendo en una sociedad desigual. Entonces creo que el mayor mensaje es que debemos comprometernos con la igualdad”.

“Nosotros tenemos un gabinete y un Concejo Deliberante con muchas mujeres y eso habla de una salud institucional que debe desparramarse en todos los sectores, de manera que no haga falta conmemorar un día especial”, culminó.

Estuvieron presentes en el Bingo del Día de la Mujer la Secretaria de Promoción Social DI Analía Cubino, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Prof. Gabriela Castillo, la Secretaria de Modernización e Innovación Prof. Laura Rojo, la Concejal Verónica González, el Secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Dr. Federico Runín, el Secretario de Salud, Dr. Walter Abregú, el Secretario de Finanzas CP Oscar Bahamonde, el Gerente Ejecutivo de la Agencia de Deporte y Juventud, Prof. Diego Lasalle, Subsecretarios y autoridades municipales y representantes de instituciones del ámbito local.