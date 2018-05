El ONA solidario, un gesto que debería imitarse

Facundo Varas, propietario del carrito de comidas “El ONA”, diálogo con FM FUEGO, en el programa FUEGO CAFÉ, hablo de sus comienzos y de las ganas de hacer algo por el otro, indicando que “Creo que tenemos buen corazón siempre lo hicimos de buena fe, al principio como trabajo le pusimos el cuerpo, con ganas y en familia”

“La movida del ONA solidario surgió de hacer algo distinto, donde me agarró en una época de mi vida donde salida de una y me metía en otras, justo entré a trabajar en el carrito y tenía ganas de hacer algo, lo hablé con mi pareja dijimos hagamos una jornada solidaria, pero no sabíamos a quién”, mencionó.

Por otra parte, Facundo destacó que “Nuestro sueño era llenar un camión de mercadería y llevarlo a un comedor, aún no lo hemos hecho, salieron las jornadas solidarias”

“Los cinco primeros casos fueron en boca en boca y la gente respondió mucho, nos ayudaron los medios. Yo creo que la gente es solidaria pero no sabe canalizar sus ganas”, dijo.

Sobre la situación actual, Varas dijo “las ventas han mermado mucho por varios factores, el frío, la crisis, y se han sumado varios carritos” y agregó “todo nos días nos cuesta, somos una familia que trabaja y está detrás del ONA”.

