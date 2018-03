El municipio reconoció a Emilio Saez por su travesía con ‘Basura Cero’

Este domingo por la tarde el Municipio de Río Grande acompañó y compartió el recibimiento que recibió Emilio Saez, quien hace más de 7 meses camina las rutas argentinas, habiendo partido desde La Quiaca con destino final a la ciudad de Ushuaia, llevando su mensaje de “Basura Cero” a todo el país, para generar conciencia sobre la importancia del cuidado de nuestro entorno y del medio ambiente.

El evento convocó a muchos vecinos de nuestra ciudad, quienes hicieron su punto de encuentro en la zona del Cristo, acompañando al agasajado hasta el monumento a los Caídos en Malvinas, lugar donde Saez pudo ofrecer unas palabras, siendo reconocido además por los Veteranos de Guerra y por funcionarios municipales, como las secretarias Gabriela Castillo (Obras y Servicios Públicos) y Laura Rojo (Innovación y Modernización), quienes le hicieron entrega de una placa de reconocimiento y llevaron el saludo y agradecimiento del intendente Gustavo Melella.

Al respecto, Emilio Saez expresó que “somos parte de una provincia que todavía tiene mucho por aprender acerca del manejo de nuestros residuos y del cuidado del medioambiente, con esto espero haber dejado mi granito de arena para que entre todos tratemos de mejorar el lugar que habitamos, hay una Argentina increíble, la Argentina está ahí esperando que nosotros pongamos un poquito de sentido común y hagamos de este un gran país”.

“Este recibimiento de todos ustedes me parece más a un sueño, la verdad no esperaba tanto cariño, no sé si lo merezco pero lo cierto es que lo estoy disfrutando mucho, su acompañamiento me da más fuerzas para pensar nuevas locuras, como ahora es para mí ahora ir a Malvinas”, concluyó Emilio ante los vecinos que se acercaron a compartir este emotivo momento.