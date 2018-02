EL MUNICIPIO INVITA A LOS CLUBES A PARTICIPAR DE LA 1° LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL

El Instituto Municipal de Deporte invita a todos los clubes de la ciudad a participar de la 1° Liga Municipal de Fútbol Infantil, que tiene como fecha de inicio el próximo sábado 24 de febrero, para las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11 y Sub 13. Aquellos clubes que no alcancen a tener cuatro categorías y cuenten con un mínimo de dos, también podrán participar.

El certamen tendrá lugar en el playón deportivo del barrio Los Pinos y clubes que quieran formar parte de esta Liga, deben tener, como requisito excluyente, un mínimo de 10 chicos participando en las categorías S7 y S9, y un mínimo de 15 en las dos restantes.

La inscripción es hasta el martes 20 de febrero, en el sector Informes del Polideportivo Augusto Laserre, en el horario de 9 a 15. Los integrantes de los equipos, deben tener el carnet con la revisación médica al día.

Para cualquier consulta, sobre condiciones para la inscripción o las planillas que deberán completarse, pueden comunicarse a los teléfonos (02901) 15502914 ó 15474194.