El Consejo de la Magistratura abrió el concurso para cubrir 2 cargos de Juez

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tierra del Fuego, abrió el concurso para cubrir 1 cargo de Juez de Cámara de Apelaciones -Sala Civil, Comercial y de Trabajo- y 1 cargo de Juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Nº 3, ambos para el Distrito Judicial Sur. Los interesados pueden inscribirse hasta el 26 de abril de 2018.

Se trata de los 2 cargos que quedaron desiertos por no alcanzar el número de votos previstos en la reglamentación, en la elección de jueces que desarrolló en diciembre del año pasado el Consejo de la Magistratura.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 161º inc.3 de la Constitución Provincial, 22º de la Ley Provincial Nº 08 y 23º del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura, permanecerá abierto por el término de 30 días corridos, el Registro de Aspirantes para cubrir los cargos.

Para ser Juez de Cámara o Juez de Primera Instancia se requiere ser argentino con 8 años en ejercicio de la ciudadanía, tener 30 años de edad y ser abogado con 5 años en ejercicio de la profesión. Se computará como años en ejercicio de la profesión los desempeñados en cualquier función pública que exija tal título.

Los antecedentes deberán acreditarse mediante certificados o instrumentos fehacientes.

Sobre la documentación a presentar, conjuntamente con los instrumentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 143º de la Constitución Provincial, y demás antecedentes profesionales y/o académicos que invoque el postulante, deberá presentar inexcusablemente la documentación y declaraciones juradas indicadas en el art. 28 del Reglamento Interno del Cuerpo, como así también el Formulario de Inscripción que se encuentra disponible en la página web del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego (www.justierradelfuego.gov.ar – Enlaces – Consejo de la Magistratura).

Todos los concursantes deberán, indefectiblemente, constituir domicilio a los efectos del concurso en la Provincia de Tierra del Fuego (no podrán hacerlo en los estrados del tribunal ni en oficinas públicas), donde serán validas todas las notificaciones que se les cursen. También deberán consignar una dirección de correo electrónico con el objeto de agilizar las comunicaciones durante el trámite del concurso.

No serán considerados aquellos antecedentes que no se encuentren fehacientemente acreditados en el currículum vitae al momento de la inscripción, ya sea mediante constancias originales o fotocopias certificadas de las mismas. Transcurridos seis (6) meses de la fecha de cierre indicada, se procederá a la destrucción de la documentación presentada que no fuera retirada por los interesados.

Los interesados pueden inscribirse en la sede del Consejo de la Magistratura, sito en Avenida Leandro N. Alem Nº 2320 de la ciudad de Ushuaia, (C.P. 9410) Tierra del Fuego, en forma personal o por correo.

Para consultas, pueden comunicarse al (02901) 437-080, de lunes a viernes de 9 a 12, por mail a consejomagistratura@speedy.com.ar o en el Sitio Web www.justierradelfuego.gov.ar

