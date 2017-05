El Concejo trabaja sobre acciones concretas para generar una mayor inclusión e integración social

Este miércoles se llevó a cabo una reunión de la comisión de Promoción, Mediación e Inclusión Social que preside el concejal Paulino Rossi, y a través de la cual se estuvo trabajando sobre la necesidad de trabajar sobre distintas acciones para las personas con discapacidad.

El encuentro que se realizó en la Sala de Comisiones fue presidido por el titular de la comisión, siendo además acompañado por los concejales Verónica González, Miriam Mora, Raúl von der Thusen y Laura Colazo, como así también participó Gastón Echeverría, quién sufre una reducción visual, y expuso las necesidades que a veces se tiene para poder llevar adelante las actividades diarias.

Al respecto, el concejal Paulino Rossi señaló que “quise trasmitirle al Cuerpo de ediles la experiencia de vida de Gastón Echeverría, siendo que estoy muy orgulloso que sea vecino de la ciudad, es fueguino, viene de una familia muy querida en la ciudad, y tiene una disminución visual muy importante, pero ante esta contingencia, pudo recibirse como técnico de Turismo viviendo solo en Ushuaia”, dijo.

Asimismo el edil remarcó que “sabiendo lo difícil que es terminar una carrera de este tipo, y teniendo en cuenta que siendo tan chico y en una ciudad que no era la suya, lo pudo llevar adelante, hoy se recibió, es profesional, y cuando uno tiene la posibilidad de conversar con él, hay muchas cuestiones que se pueden trabajar como ciudad, más allá del estado, porque muchas veces hay que trabajarlo desde el sector privado que tienen altísimo impacto, que son muy sencillas de hacerla, porque lo único que se pide es tratar de escuchar al usuario sobre cuestiones simples como por ejemplo pueden ser un llamador para un número en el banco, es decir que no solamente sea una pantalla, sino que también se diga el número para que la persona también pueda estar atenta”, ejemplificó Rossi, al tiempo que agregó también respecto de la “accesibilidad en las veredas, por lo cual vamos a trabajar con el ejemplo de Gastón (Echeverría), pero a su vez hay montón de personas que también les estaríamos solucionando cuestiones con la accesibilidad con acciones concretas, sencillas y de altísimo impacto en la ciudad”.

Asimismo puntualizó que a Río Grande le falta muchísimo para ser una “ciudad accesible para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, quizás venimos trabajando con el tema de las veredas, pero sinceramente nos falta hablar con las personas que sufren estos limitantes, de forma de ver a partir de estas pequeñas acciones logramos un alto impacto, gran parte tiene que ver con prestar atención a las problemáticas reales de aquel que tiene la discapacidad, con lo cual va a hacer una excelente consigna del Concejo Deliberante si empezamos a trabajar con gente de la ciudad que realmente nos puede guiar muchísimo y orientar en el trabajo”.

Respecto de los requerimientos que se plantearon en la reunión, el edil dijo que “se trabajó sobre cuestiones concretas como por ejemplo se puede garantizar la posibilidad de que en la cajas de rentas o de un banco donde hay una pantalla que no todos la ven, donde hasta una persona mayor no siempre tiene la posibilidad de ver una pantalla a cierta distancia, por eso la posibilidad de un llamador, la cartelería en la vía pública, o como se puede hacer más amigable el tema de los museos, donde el Museo municipal ha avanzado muchísimo en este tema, pero a través de la tecnología se puede seguir avanzando, y no trabajar solamente en el tema braile, dado que no todas las personas que tienen disminución visual puede leer braile, es decir hay cuestiones muy sencillas de altísimo impacto que no se requieren de dinero, tiene que ver con prestarle atención a estas cuestiones para poder trabajarlo, y obviamente la accesibilidad con el tema de las veredas en la vía pública es un tema que hay que trabajarlo bastante”.

Finalmente Rossi sostuvo que tanto el “estado provincial, como municipal debe ser ejemplo para que sea el impulso hacia el sector privado para trabajar sobre estos temas, nosotros como estado tenemos que empezar a plantearnos dentro de los edificios públicos de qué manera mejoramos, esto, y luego generar un efecto contagio multiplicador en el resto de la ciudad”.