El CEC preocupado por la situación en los supermercados

El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, se refirió a la situación en los supermercados. Dijo que la crisis los viene afectando y hay reducción de personal tanto en La Anónima como Carrefour, por la vía de retiros voluntarios o el no reemplazo de los puestos de trabajo que quedan vacantes por alguna circunstancia. No descartó que se avance con despidos o el cierre de alguna sucursal.

“La Anónima está con una situación de baja de ventas, como lo está todo en el comercio local. Lo que pasa es que, por la envergadura, el tamaño y el tipo de mercadería que vende tiene una merma mucho menor que el resto de los comercios. Pero entendamos que desde hace dos años La Anónima no reemplaza a ningún trabajador, no reemplaza las licencias por maternidad como se hacía antes y no entra ningún contratado en periodo de vacaciones desde hace dos años”, relató el secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, reflejando la situación que se plantea en el mencionado supermercado.

Dijo que desde la empresa les manifestaron “que están trasladando personal de una sucursal a otra, porque están reorganizando las sucursales, justamente por el tema de las ventas. Ellos hacen un balance por cada sucursal y se reorganizan de acuerdo a donde les falta gente o le sobra, para equiparar gastos es que están moviendo encargados y trabajadores”, confirmó.

Aclarando que “no quita esto que ellos pretendan avanzar, más adelante, con algunos quites vía retiros voluntarios o despidos. Porque ellos indican que tienen plantel de sobra, porque las ventas no son de acuerdo al personal que tienen”. Señaló que esa intención “se ha frenado desde el Centro de Empleados de Comercio desde hace dos años, porque no permitimos despidos que no obedezcan a una situación real”.

Pero advirtió que “siguen presionando, porque como todos los locales de Río Grande han bajado las ventas y obviamente tratan de ir para ese lado”. Rivarola mencionó que desde el gremio le manifiestan “a los delegados y a los compañeros que traten de estar atentos, de cuidarse y de comportarse; porque La Anónima va a avanzar en cualquier momento y será por lo que ellos quieren y no porque la gente se quiera ir”. Asegurando que si el gremio no hubiera tomado medidas para frenarlos “los despidos hubieran empezado hace más de un año atrás”.

Sobre la situación de Carrefour recordó que “cerraron varias sucursales en el norte del país” y manifestó que “acá en Río Grande hasta ahora no tienen información de ningún cierre. Con respecto al retiro voluntario se han retirado entre tres y cuatro personas únicamente. Como han sido de una sola sucursal se repartió el personal de la del centro a la de Chacra II, para que se equiparen los gastos; pero todavía no tenemos otra información”, remarcó.

Aunque señaló que “las decisiones vienen de Buenos Aires y los gerentes locales a veces no tienen toda la información justa, así que si se vienen un cierre o no a veces solo podemos saberlo cuando suceda porque la Gerencia hasta el momento no tiene nada”, deslizó.

