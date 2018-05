Contador Paulino Rossi: “La escalada va a afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad”

El dólar cerró a $ 23,30 y sembró honda preocupación en el Gobierno nacional. El Banco Central vendió reservas y subió la tasa 33,25 y el peso se devaluó casi el 9 por ciento en un solo día. El contador Paulino Rossi, concejal de Río Grande, advirtió que “la situación es muy tensa desde lo social” y aseguró que esta escalada “va a afectar a los sectores de menores recursos de la sociedad”. Para ello pidió mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, tanto privados como estatales.

“Es una situación muy compleja, pero primero hay que ver si éste es el valor que corresponde al mercado –el valor de equilibrio del dólar y la tasa de interés- o si es solamente una corrida”, observó el contador Paulino Rossi, concejal de esta ciudad.

Rossi explicó que “una corrida es cuando hay especuladores que a través de movimientos económicos apuestan a que mediante la devaluación o la tasa de interés tratar de generar recursos desde el punto de vista financiero, eso lo vamos a saber en el mediano plazo”.

Agregó que “el problema, en el mientras tanto, los que está en el medio es la gente. Lo primero que se resiente en una economía cuando aumenta la tasa de interés son los sectores de menores recursos que no tienen capacidad de ahorro y sus principales fuentes de ingresos las destinan para comer y para cuestiones de consumo; el que tiene capacidad de ahorro y tiene espaldas no tiene problemas porque puede comprar Lebac o dólares y no va a tener inconvenientes”

El contador Paulino Rossi entendió que “los sectores más frágiles son los que tendrán inconvenientes y por eso que hay que prestar mucha atención, máxime en una provincia donde las pautas salariales de los trabajadores del sector privado están por debajo de la línea de inflación y ni hablar del Gobierno provincial que ni siquiera ha ofrecido una pauta de recomposición salarial a los trabajadores estatales”.

Entendió el edil de la UCR que este contexto “va a generar una tensión social que hay que seguirla muy de cerca por lo vulnerable de los sectores de menores recursos que son los primeros que sienten cuando la economía tiene estos indicadores”.

Consideró que tanto el Gobierno provincial como los municipios “tienen que tener capacidad de reacción para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. El Municipio de Río Grande hace permanentemente un seguimiento muy de cerca los casos sensibles desde lo social; pero lamentablemente la provincia no tiene la misma capacidad de respuesta porque automáticamente cuando hay un proceso inflacionario -donde se devalúa el tipo de cambio- hay ingresos a nivel provincial que automáticamente decrecen como las Regalías y la actualización de Ingresos Brutos que siguen linealmente a la inflación”.

En este sentido Paulino Rossi dijo que “hay que ver de qué manera se puede mantener el equilibrio en las cuentas públicas para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores porque sino se les va a complicar muchísimo llegar a fin de mes y esto no es una cuestión política, sino de equidad sostener el poder adquisitivo del dinero; pero, a la par tener una capacidad y una sensibilidad como Estado para sostener a los sectores más vulnerables que son las familias con de menores recursos y que además tienen muchos chicos”.

Finalmente Paulino Rossi compartió que “tenemos que estar muy atentos porque la situación no es buena y hay que tener capacidad de respuestas porque no es nada agradable atravesar este tipo de situaciones, tener capacidad de reacción porque la situación es muy tensa desde lo social, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias”.

