Concejales se reunieron con Taxifleteros

Los concejales recibieron a los taxifleteros en el marco de la comisión N° 3 que preside la concejal Miriam Mora, momento en el que analizaron la ordenanza que afecta al sector.

Del encuentro también participaron las concejales Verónica González y Laura Colazo, como así también diferentes referentes del sector, quienes manifestaron la ausencia de controles de parte del Municipio sobre los servicios no declarados, y la competencia desleal que esto les genera a todos aquellos que se encuentran legalmente habilitados por el Municipio. Además indicaron el malestar existente respecto de la acción de algunos corralones de la ciudad que ofrecen un “servicio gratuito a sus clientes para llevarle la mercedaria”.

Tras la reunión la concejal Mora señaló que “en tiempos en donde había mucho trabajo nadie ponía el ojo sobre los taxi Flet no declarados, en cambio hoy nos apremia la situación económica, la falta de trabajo, y es entendible el malestar generado de aquellos que se encuentran habilitados legalmente, y pagan todos los aportes al día como corresponde”.

Por tal motivo indicó que para la próxima reunión vamos a “invitar a la gente de tránsito del Municipio a los efectos de ver de qué manera se puede reglamentar o regularizar esta situación a través de controles y demás”.

La edil entendió que la “falta de trabajo existente es preocupante en la ciudad, pero debemos entender que aquellos que se encuentran en regla y están legalmente habilitados tienen muchísimo más gastos que un taxi flet no declarado”, resaltó.

En otro orden Mora manifestó que también hablamos de las “dimensiones de los vehículos, teniendo en cuenta que hay materiales que son de gran tamaño, y hay diferentes tipos de camiones que se encuentra habilitados para realizar distintos tipos de transporte”.

Por último indicó que hasta el mes de junio se “encuentran suspendidas la entrega de nuevas licencias, pero cuando venga el Municipio también nos deberán contar si han realizado un estudio si realmente hacen falta más Taxi Flet”.

“Necesitamos que el Municipio realice un mayor control sobre el taxi flet ‘trucho”

Por su parte, Andrés Juárez, taxifletero de la ciudad, señaló que “fuimos convocados por la concejal Mora para dar tratamiento a la ordenanza 517/17 respecto del servicio de taxi flet, donde el objetivo que perseguimos es poder realizar un servicio óptimo y en regla como corresponde”.

Respecto de las inquietudes manifestadas, Juárez señaló el poco “control que tenemos de parte del Municipio respecto de los taxi flet truchos, o no declarados, teniendo en cuenta que la critica situación socioeconómica que estamos viviendo hace que la gente busque una alternativa para poder trabajar, donde mucha gente que quedó indemnizada de una fábrica, compra una camioneta, o un camioncito y se pone a trabajar por medio del Facebook, o a través de las redes sociales ofreciendo el servicio, pero nosotros lo que buscamos y planteamos es que haya una forma de control más rígida, dado que aquellos que estamos habilitados con todas las normas vigentes, trabajamos todo el año, es nuestro trabajo, nos sentimos que estamos siendo damnificados, es una competencia desleal, por lo cual hoy nos vemos perjudicados por este tipo de servicios de flete trucho, cuando nosotros queremos seguir trabajando de la forma que corresponde”.

Puntualizó que hoy en la ciudad hay “alrededor de 70 a 80 vehículos autorizados y habilitados, siendo que la matricula indica 180 vehículos”, dijo al tiempo que agregó que “el control lo tiene que hacer el personal de tránsito del Municipio de Río Grande”.

También habló de la competencia desleal que ofrecen algunos corralones de la ciudad señalando que “hay dos corralones en particular que tienen sus transporte para realizarle al cliente el envío correspondiente, pero la mayoría de esos vehículos no están habilitados para realizar ese tipo de viaje, por ejemplo en el Barrio Austral hay un corralón que tiene más de cuatro vehículos dentro de su predio trabajando a un precio muy por debajo del precio que nosotros trabajamos, la mitad de la tarifa, son vehículos que no están habilitados, pero tienen trabajo todo el tiempo porque el mismo cliente los elige para que le hagan el reparto, pero son vehículos que no están habilitados legalmente, lo cual hace que nuestra tarifa sea una, y la de ellos sea otra”, reprochó.

Por último se refirió a las problemáticas de las paradas, para lo cual mantuvo que hay “varios corralones y otros comercios, que no tiene la parada habilitada, es decir no está la cartelería municipal que corresponde para que nosotros podamos estacionar, con esta situación se le da margen para que el vehículo trucho pueda estacionar y trabajar”, concluyó.

