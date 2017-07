Concejales reflexionaron sobre la ciudad al conmemorarse el 96 Aniversario

El Cuerpo de Concejales de la ciudad encabezados por su titular, Alejandro Nogar, participó del acto central por el 96 Aniversario de de Río Grande. El evento se llevó a cabo en el Centro Deportivo Municipal y del mismo tomó parte la totalidad de los Concejales de Río Grande.

En el marco de los festejos para conmemorar el 96 aniversario de la ciudad de Río Grande los Concejales Alejandro Nogar, Paulino Rossi; Raúl von der Thusen; Verónica González; María Eugenia Duré y Laura Colazo asistieron al acto central que encabezó el Intendente de la ciudad y del que tomaron parte autoridades provinciales; representantes fueguinos en el Congreso de la Nación; legisladores provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad con asiento en la ciudad.

“Soñamos con que se terminen los problemas”

Finalizado el acto los Concejales reflexionaron sobre los 96 años de la ciudad, el titular del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar expresó que “estamos nuevamente acá presentes como todos los años, 96 años ya, cerca de los 100 años y muy contento con la gente que ha venido y que se ha sumado a este festejo”.

Sobre las principales prioridades a resolver en la ciudad señaló que “la tierra y la vivienda es uno de los problemas más graves como así también la falta de trabajo”. Además coincidió con los ciudadanos que “leyeron estos párrafos sobre la ciudad soñada y soñamos que estos problemas se terminen y podamos estar todos tranquilos en esta ciudad”.

“Tomar conciencia de defender a ultranza las fuentes laborales”

Por su parte el concejal Paulino Rossi expresó que “siempre es una alegría celebrar el aniversario de nuestra ciudad, tan joven y con tantas esperanzas” y consideró que cada aniversario “es un momento para evaluar en qué situación estamos, hacer una sana autocrítica de la difícil situación que tenemos y como en nuestros orígenes fuimos una colonia agrícola hoy sabemos que lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo de todos” por lo que consideró importante “encauzar toda esta energía porque de la crisis se sale trabajando, no hay otro secreto”.

Consultado sobre las urgencias y prioridades de la ciudad, Rossi consideró la necesidad de “sostener el empleo, defender las fuentes de trabajo y tenemos una Ley de Promoción Industrial que tenemos que defender con uñas y dientes” por lo que pidió “no caer en falsos espejismos de que está todo bien y que es simplemente una transformación lo que se viene” por lo que instó a “tomar conciencia para hacer una defensa a ultranza de las fuentes laborales no solo en Río Grande sino en toda la provincia” cerró.

“Río Grande me dio la oportunidad de estudiar, de formarme como persona”

La Concejal Laura Colazo, en tanto, consideró que ha sido “un día muy emocionante para todos los riograndenses” y expresó que en lo personal “lo vivo con mucha emoción y alegría porque nací acá, Río Grande me dio la oportunidad de estudiar, de formarme como persona, de llevar adelante mi sueño que es trabajar por una provincia inclusiva dónde todos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida” por lo que expresó “agradecimiento” a la ciudad para la cual “voy a seguir trabajando con toda mi pasión y energía para que sea la ciudad sustentable e inclusiva que soñamos”.

Con respecto a las urgencias y las prioridades Laura Colazo consideró que “hay muchos desafíos que tienen que ver con el acceso a los servicios básicos de muchos vecinos que no tienen acceso al agua potable, que no tienen cloacas y la gestión y tratamiento de los efluentes cloacales” además consideró necesario “contar con más espacios para el deporte y la recreación y la cultura y fortalecer para el fortalecimiento de la familia que es pilar de la sociedad” sentenció.

“Para nosotros el cumpleaños de la ciudad siempre es un acto muy emotivo”

La concejal González señaló que “para nosotros el cumpleaños de la ciudad siempre es un acto muy emotivo, no solo por lo que significa el presente, sino porque uno en este momento realiza toda una retrospección de lo que fue antiguamente la ciudad, y lo que es ahora, entonces uno se llena de emoción al poder ido viéndola crecer a lo largo de todos estos años”, dijo, al tiempo que indicó que “uno también añora el pasado, a nuestros padres que llegaron acá, y fueron parte de los pioneros en la construcción de lo que es hoy la ciudad”.

También puntualizó que “la etapa fundacional se dio con el esfuerzo de la gente que en ese tiempo poblaba la ciudad y la isla, por eso el recuerdo a los antiguos pobladores, dado que ellos tienen un merito mucho más trascendente que el nuevo poblador, pero los nuevos tienen que seguir aportando su granito de arena para que esta ciudad siga creciendo en el futuro”.

“Contamos con la necesidad de generar nuestro arraigo a la ciudad”

La concejal Duré contó que “es una alegría muy grande poder festejar el 96º Aniversario de la ciudad”, dijo, al tiempo que sostuvo que “contamos con la necesidad de generar nuestro arraigo a la ciudad, la cual tiene mucho potencial para seguir creciendo y se merece ser una urbe en la cual todos tengan una excelente calidad de vida”.

Finalmente sostuvo que “debemos trabajar de forma mancomunada entre todos los sectores para generar un desarrollo de la ciudad que sea sustentable en el tiempo, y que nos va a permitir tener el Río Grande que todos queremos”.