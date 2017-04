Concejales recibieron a sindicato de choferes de remis

Este miércoles los concejales recibieron a integrantes de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de República Argentina (U.C.A.I.R.R.A) a los efectos de analizar el proyecto presentado por el concejal Raúl von der Thusen en relación a la incorporación de sistemas de seguridad para remises, como así también para taxis.

Además consideraron positivo el cobro a través del posnet, y pidieron por el blanqueo de choferes de remis.

El encuentro que se llevó a cabo en la sala de Comisiones fue presidido por el concejal Raúl von der Thusen, siendo acompañado por los ediles Verónica González, María Eugenia Duré, y paulino Rossi, mientras el delegado Eduardo Vera Huili estuvo en representación de los trabajadores de remises.

Posterior al encuentro, el concejal Raúl von der Thusen señaló que “el día martes se presentaron los trabajadores de remises para informarnos que tienen una junta normalizadora que son designados a nivel nacional como delegados, es algo que desconocíamos, a partir de ahora van a estar ingresando en nuestra agenda de trabajo como para que cada vez que trabajemos con temas que tienen que ver con los remises, no solo invitar a los permisionarios, sino también invitar a las autoridades del sindicato que representan a los chóferes, dado que como existe el sindicato de peones de taxis, también está el sindicato que representa a los remiseros”.

Consideró a la reunión como muy “satisfactoria en lo que tiene que ver con la información que se les brindó a ellos, conversamos sobre distintos temas, siendo que uno de ellos tiene que ver con el blanqueo a los choferes, que es un tema que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo, no solamente por parte de los remises, sino también de los taxistas, donde les dimos nuestra opinión en relación a este tema, que tiene que ver con el régimen laboral, inscripto en la ley nacional 27744, y el control lo tiene que realizar el Ministerio de Trabajo, y no así el Concejo Deliberante, o el Municipio”.

Por otro lado, el concejal indicó que les expliqué las “características del proyecto que presenté tendiente a la seguridad de los choferes a través de la colocación de mamparas anti vandálicas, como así también la instalación para el pago de sistemas electrónicos, sea tanto para poder pagar con tarjeta de débito, como de crédito”, dijo, al tiempo que sostuvo que “coinciden con esta posibilidad de crear herramientas que tengan que ver primero para ver si pueden aumentar el servicio, y por otro lado para que tengan un poco más de seguridad”.

Además el edil expuso que “ambos sectores deben entender que uno es un servicio privado, como lo son los remiseros, y el otro un servicio público como lo son los taxistas, si ambos cumplen con las características que tiene cada ordenanza que hoy se encuentra vigente, y su decreto reglamentario, no debería de haber inconvenientes, pero también los concejales entendemos que los tiempos de ahora, no son los tiempos de antes, había una característica social que hoy ya no está, o ha cambiado, pero la forma de trabajo en la calle ya no es la misma de cómo era anteriormente, con lo cual debemos seguir trabajando en esta línea, generar una agenda de trabajo que incluya a estos dos sectores”.

“Los compañeros hace bastante tiempo que están desprotegidos”

Por su parte, el delegado de remiseros Eduardo Vera Huili señaló que “los compañeros hace bastante tiempo que están todos desprotegidos, estamos tratando de nuclearlos a todos, los concejales nos recibieron para plantearles nuestra situación, y la realidad que cada compañero tiene, esperemos que nos acompañen en los distintos pedidos que presentamos en la reunión”.

En tal sentido el dirigente sindical manifestó que “estuvimos conversando respecto del blanqueo de los trabajadores, teniendo en cuenta que en cada empresa y cooperativas de remis tienen normativas diferentes, pero no quieren blanquear a la gente, hace muchísimo tiempo que vengo trabajando con este tema, pero la situación de los compañeros es difícil porque nadie los defiende en nada, te bajan del auto de un día para otro, pero lo que queremos es estar bien todos, como cualquier otro empleado que trabaja en un determinado trabajo, que tenga su obra social, que las familias puedan cobrar sus salarios, y tener lo que le corresponde a cada uno”.

Respecto de la unificación entre los servicios de taxis y remises, expuso que esto se “soluciona en ponernos de acuerdo entre todos porque trabajamos y hacemos lo mismo, donde los taxistas deberían modificar el reloj, como así también otros detalles que tienen ellos que no quieren que nosotros levantemos en la calle, pero en la ordenanza hay dos o tres puntos en donde podemos levantar como es el caso de alguna persona mayor, o gente embarazada”.

Igualmente puntualizó que es “medio difícil que nos pongamos de acuerdo con los taxistas, dado que el que es remisero, es remisero, y el taxista es taxista, los compañeros no quieren ser taxistas”.

En relación al proyecto presentado por el concejal von der Thusen respecto a las mamparas anti vandálicas, como al posnet, dijo que “el tema del posnet está bueno, a veces no tenes tanto efectivo arriba del auto, la situación hace que hoy puedan ocurrir cosas que a uno no lo favorece, mientras que también el tema de las mamparas esta buena como protección”.

Asimismo indicó que son “cosas que se pueden agregar, y está bueno, pero sigo insistiendo en que estaríamos mejor blanqueados, estar bien, por lo cual no es descabellados lo que estamos solicitando”.

Por último Vera Huili remarcó como considerable la “caída del trabajo respecto del año pasado”.