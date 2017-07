Concejales recibieron a referentes de las Juntas Vecinales de la Margen Sur

Este jueves los concejales recibieron a los referentes de la Juntas Vecinales de la Margen Sur a los efectos de tratar diferentes problemáticas que afectan al sector en cuanto a los perros sueltos en la vía pública, la iluminación sobre las calles El Alambrador y Mirko Milosevik, como así también respecto de nuevo puente en el sector.

El encuentro que se desarrolló en la sala de Comisiones fue presidido por la concejal Verónica González, y del cual también participaron los ediles Miriam Mora, Laura Colazo, Raúl von der Thusen, y María Eugenia Duré, mientras que en representación de los barrios estuvieron referentes del barrio Unidos, Argentino, Punta Popper, Mirador, Austral, Milagro, y Los Fueguinos.

Tras el encuentro, la concejal González manifestó que “en relación a la situación de los perros se viene trabajando mucho desde la contención del área de zoonosis del Municipio en función de las ordenanzas vigentes, a pesar de que hubo unas readecuación de las mismas, y se viene insistiendo en las nuevas metodologías de trabajo del Municipio en cuanto a convocar a los vecinos para castrar al animal en determinados sectores, y en cada una de las actividades que propone el Municipio tener asentado propuestas desde la coordinación de tenencia responsable para trabajar sobre el área”.

Asimismo remarcó que en “comisión tenemos el tema del código de faltas respecto de la tenencia responsable”, dijo, al tiempo que recordó que “hacia fines del año pasado se trabajó respecto de las metas a alcanzar, trabajo que se llevó adelante en conjunto con el Colegio de Veterinarios en la otra gestión, y nosotros actualizamos el año pasado porque se vencía la ordenanza”.

También la edil recalcó sobre la falta de información de parte de los vecinos respecto de la ordenanza de tenencia responsable de mascotas señalando que “hay descuido de parte del ciudadano en cuanto a que no se tiene en cuenta que el perro forma parte del dominio de una persona, con lo cual hay que tener los cuidados pertinentes, pero son aspectos a los cuales se le debe llegar más al vecino con el fin de dejarlos más asentado en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad que le toca al vecino, dado que solamente con la pena no resolvemos nada, por lo cual hay que ajustar con la cuestión educativa”, enfatizó la edil.

González remarcó que también vamos a “participar en reuniones con los vecinos en los barrios para seguir informando sobre este tema, como ya lo hemos hecho en otros barrios con otras problemáticas”, dijo, al tiempo que sostuvo que “no podemos avanzar en definir las metas, si continuamos teniendo perros urbanos y callejeros que congestionan desde la materia fecal, los microbios, y las bacterias la cuestión de la salubridad”.

También planteó que el “gran problema que tenemos es el perro callejero, urbano, y sin dueño, que sucede con ese animal, y mi pregunta es si realmente solucionamos el tema con la castración, más allá de eso tenemos la voluntad solidaria que trabajan en esta temática como lo son las protectoras de animales, pero solamente con un predio amontonando perros tampoco se soluciona nada, por lo cual hay que sentarse para ver cómo se proyecta en tiempo esta situación”.

Puntualizó que comenzaremos a “trabajar con campañas de difusión, y acompañaremos a los vecinos con palabra, más allá de la normativa”, sintetizó la edil.

“Desde zoonosis se viene haciendo campañas muy fuertes con respecto a la castración”

La concejal Miriam Mora señaló que “los vecinos se llevaron copia de las ordenanzas vigente en cuanto a lo que tiene que ver con la tenencia responsable de perros, tratando de concientizar a los vecinos con lo que tiene que ver con el cuidado de las mascotas, y como deben tenerlos en resguardo”.

Del mismo modo especificó que la preocupación también viene por el “tema de la recolección de residuos, teniendo en cuenta que en la audiencia pública del año pasado del pliego fue algo que planteó Agrotecnica, el tema de los perros sueltos, donde ellos plantearon que no van a arriesgar a los trabajadores a que sean mordidos por los perros, entonces es algo que venimos hablando con todos los barrios, pero fundamentalmente es concientizar a los vecinos, y sobre todo comenzar a hacer cumplir la ordenanza”.

Conjuntamente exteriorizó que “zoonosis viene haciendo campañas muy fuertes con respecto a la castración, y al chipeado de los animales, el problema surge cuando te encontras con animales en la calle que no tienen dueños, entonces el debate surge a partir de quien se hace responsables de estos perros, una vez que lo castras por ejemplo”.

Del mismo expresó que las “protectoras de animales tampoco están dando abasto, porque se encuentran levantando más de cinco perros por día, entonces esto a veces también genera enfermedades por tener tantas mascotas en un mismo lugar”.

“Debemos fomentar la ordenanza de la tenencia responsable de mascotas”

Por su parte la concejal Laura Colazo manifestó que “está problemática la verdad que genera mucha preocupación porque pone en riesgo la integridad física y la salud de muchas familias, en particular de las zonas de la Margen Sur, y de Chacra XIII, lugares en los que se encuentran la mayor cantidad de perros sin dueños”.

Asimismo remarcó la “necesidad de fomentar la ordenanza de la tenencia responsable de mascotas, donde desde el Concejo se ha presentado muchas normativas que tiene que ver generar la responsabilidad del propietario del perro hacia él, como así también generar un plan de metas y objetivos, proyecto que es de mi autoría, y que se trabajó en conjunto con el Colegio de Veterinarios, y ahora falta que el Municipio cumpla con la normativa”, indicó la edil.

Recalcó que estamos seguros que con un “buen cumplimiento de estas ordenanzas, con un control intenso de parte de un equipo de inspectores del Municipio, y con la educación en tenencia responsable en todas las escuelas y en todos los barrios se puede solucionar este problema”.

En cuanto a la problemática de la salud, dijo que “son problemas que se encuentran concatenados, donde no todos los barrios están conectados a las redes de agua y de cloacas, lo cual genera un foco infeccioso porque tenemos aguas servidas en mucho de los barrios, como así también hay vecinos que no tienen conectadas el agua a la red, por lo cual tampoco tienen las condiciones de higiene que necesitan tener para vivir dignamente”, mantuvo.

También sostuvo que “tampoco tienen la recolección puerta a puerta de residuos, ni diaria, entonces esto genera que la basura quede desparramada, muchas veces los contenedores no dan abasto, los perros juegan, se alimentan, desparraman la basura, y el perro después al llevar esto al hogar, muchas de las veces trasmite enfermedades”.

Finalmente expuso que durante la reunión “resolvimos poder llevar una campaña en cuanto a educación de tenencia responsable en todos estos barrios, en conjunto con la coordinación de zoonosis del Municipio”.

Iluminación de determinados barrios de la Margen Sur

Por otro lado, la concejal González se refirió a la iluminación sobre las calles El Alambrador y Mirko Milosevik manifestando que “la intención primera es ver la posibilidad de poder reunirnos con la Cooperativa para hablar de este tema, nosotros sabemos que hay mucha proyección de esa institución, pero ver específicamente ese sector para ver cuáles serían los procesos y los periodos para se concrete la iluminación de ese sector, teniendo en cuenta que es una zona muy circulada, pero que en un determinado horario genera hasta riesgos en cuanto a lo que tiene que ver con ingresos y egresos, en si tiene que ver con una cuestión de seguridad”.

Por su parte la concejal Mora señaló que “la iluminación es algo preocupante debido a la cantidad de años que tienen estos barrios, la Cooperativa debería colocar los postes con la iluminación correspondiente porque barrios como ‘El Milagro’, y ‘El 10 de Noviembre’ son barrios que se encuentran todavía muy apagados, no tienen la iluminación correspondiente, estamos en invierno, entonces cuando los chicos están saliendo del colegio prácticamente ya está oscuro, y esto responde también a una cuestión de seguridad”.