Concejales recibieron a familiares TEA

En la sala de Comisiones las concejales Miriam Mora y Verónica González recibieron a familiares de Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes expusieron las dificultades por las cuales están atravesando para poder tener acceso a distintos profesionales para sus hijos, como así también realizaron criticaron la falta de política a nivel provincial y a las obras sociales.

Tras el encuentro la concejal Mora señaló que “este Concejo recibe pedidos de ayuda, de colaboraciones, de manera que algunos pacientes puedan viajar, puedan tener un tratamiento acorde, dado que los tratamientos que llevan adelante son muy costosos, las consultas son muy costosas, y muchas veces las obras sociales no cubren todo”.

En tal sentido resaltó las modificaciones que ha sufrido el Ipauss señalando que “no hace más el reintegro del dinero si no es de algún sanatorio, o profesional que tenga realizado el convenio con la obra social”.

Mora indicó que este próximo sábado “7 de abril viene un profesional a dar una charla sobre asperger y TEA, sobre conductas del desarrollo, y hay muchos padres que no tienen el dinero para poder pagar esta consulta que sale hoy 1800 pesos, pero que antes salía 7000 pesos, pero viendo la situación en la que se encuentran muchos vecinos de la ciudad, el profesional decidió bajar el precio de la consulta, pero hay muchos papá que no pueden pagarlo, teniendo en cuenta que es de diagnóstico o de tratamiento”.

La edil refirió que una vez más “vemos con mucha tristeza que no hay políticas públicas de salud claras, acordes, que vayan acompañando a los distintos pacientes con diferentes patologías”, dijo, al tiempo que recordó que durante “todo el año pasado se realizaron las comisiones de discapacidad, donde nos encontramos con muchísimos reclamos de parte de los padres, y de algunos profesionales con respecto a los lugares, donde algunos tienen capacidades muy chica, donde debían atender entre cuarenta y cincuenta pacientes, con solamente capacidad para diez personas, sin horarios, nosotros lo entendemos, pero no podemos mirar para otro lado porque somos parte de esta ciudad, es un problema de todos, pero siendo que el responsable de la salud en la provincia es el gobierno”.

Finalmente subrayó que el “Municipio viene trabajando en lo que es el Centro Mamá Margarita, y tampoco ellos dan abasto, sabíamos que eso iba a suceder, dado que cuando no hay una política clara de salud con respecto a lo que corresponde al gobierno provincial, al tener un lugar tan preparado y avanzado como es el Centro Mamá Margarita, íbamos a estar superados, por lo cual lo importante es que podamos seguir abriendo puertas, y tratando en distintas reuniones en ver como nosotros podemos ayudar a nuestros vecinos, y a todos aquellos que tienen distintas problemáticas con respecto a la discapacidad”.

Por su parte la concejal Verónica González sostuvo que “comenzamos el año reuniéndonos con los padres, cuyos inconvenientes vienen siendo planteado desde que comenzamos la gestión”, afirmó, al tiempo que sostuvo que también nos comentaron que se “están organizando para traer a un especialista desde el norte, están viendo las alternativas para poder conseguirlo”.

Asimismo remarcó que hay “políticas en lo que refiere a las personas con discapacidad que no se están llevando adelante como corresponde, falta muchísima responsabilidad de parte de las obras sociales, un buen trato por parte de las instituciones por donde circulan nuestros niños, nuestros adolescentes, y nuestros adultos con discapacidad, y esto es durante todo el tiempo a la hora de sentarnos ya sea en la comisión especial de discapacidad, o cuando tenemos este tipo de reuniones es lo que recae”.

La edil resaltó que hay “políticas públicas por parte del gobierno provincial que hoy por hoy encuentran como caja de resonancia al Concejo Deliberante, y nosotros entendemos que podemos generar y realizar las acciones necesarias como para colaborar, pero también tienen que intervenir actores legislativos provinciales, y las instituciones provinciales deben estar a la altura de las circunstancias”.

Finalmente manifestó que “hoy sabemos que, en cuanto a pensiones, en cuanto al acceso a la salud, acceso a la recreación, acceso a lugares de dispersión de las personas con discapacidad hoy están solicitándolos porque no lo tienen, y porque falta, y sobre esto vamos a continuar trabajando”.

