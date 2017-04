Concejales buscan resolver problemas edilicios y urbanos en distintos sectores

Este martes se llevó a cabo una reunión conjunta entre las Comisiones de Planeamiento y Desarrollo local y Obras Públicas. El encuentro se desarrolló en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante con la presencia del Director de Catastro Leonardo Rincón. También se esperaba la presencia de la Directora de Tierras del Municipio pero no pudo hacerse presente.

El encuentro contó con la presencia de los Concejales Miriam Laly Mora, Verónica González, Raúl Von der Thusen, Alejandro Nogar y Laura Colazo.

La titular de la Comisión de Planeamiento y Desarrollo Local, Miriam Laly Mora, finalizada la reunión explicó que se analizó “un proyecto sobre la situación de los vecinos del Macizo 21 que se encuentra en Chacra para que deje de ser PH y sea propiedad horizontal” esta medida debe llevarse a cabo dado que “se han realizado diferentes construcciones y ampliaciones dentro del macizo” por lo que “es necesario repetir el procedimiento de excepción que en su momento se hizo con los vecinos que estaban en el sector de Islas de la los Estados, Liniers y Bernard” explicó la Concejal.

Por lo cual reveló que en el caso del Macizo 21 “hay que hacer la mensura de todos los terrenos y no todos van a tener la misma medida ya que se ha ocupado ese macizo y se han realizado construcciones de manera irregular” señaló la concejal en referencia a la ocupación que se dio en la década del ´90 aproximadamente.

Por lo tanto “la solución que ahora se les puede dar es hacer nuevamente una mensura y ver las medidas reales de los terrenos que le va a corresponder a cada uno que en algunos casos no va a cumplir con las dimensiones reglamentarias”.

Además reveló que son situaciones complejas que datan de años y además existen otros inconvenientes entre los cuales mencionó “un fallo judicial que dispone la subdivisión de un terreno que quedarían de seis metros por veinte y esto hay que analizarlo en profundidad porque esto es ir contra las normas y avalar lo antirreglamentario” pero aclaró que “son varios casos de estos dónde la Justicia prácticamente pide avalar una decisión que viola los códigos urbanísticos y de edificación”.

La Concejal Mora explicó que este tipo de cosas ponen en una posición compleja al Concejo porque “también es necesario darle la solución al vecino, y no se puede cambiar urbanizaciones que están hechas que tienen muchos años dónde los vecinos han ido ampliando, cerrando, y hoy se encuentran sin las medidas correspondientes; sin planos, sin escrituras y deben regularizar su situación impositiva y no lo pueden hacer”.

Información de tierras

Por otra parte la concejal Mora manifestó que se había invitado a la Directora de Tierras porque “tenemos mucho pedido de los vecinos sobre los terrenos sociales que hay en Chacra XI que al declararse la emergencia habitacional se entregaron terrenos sociales compartidos por 2 familias y ha habido un problema entre los vecinos que no se han llevado bien entonces no han podido avanzar con respecto al pago del terreno” por lo tanto no pueden acceder a un número de puerto o medidor de gas o luz”. Por lo tanto “necesitamos ver como es la situación del banco de tierras del Municipio” señaló la Concejal Laly Mora.

Además reveló la intención de avanzar para “la creación del registro de los terrenos que han sido cedidos por el Municipio a Sindicatos; Asociaciones; Clubes; ONGs y que ha pasado muchos años y no han hecho nada” por lo cual “me parece muy importante poder recuperarlos para el Municipio y especialmente para los vecinos”.

“No podemos estar todo el tiempo generando excepciones”

Al respecto la concejal González confirmó que el eje de la reunión fue “una solicitud realizada por una vecina del Macizo 21 G, donde solicita regularizar específicamente este macizo y la posibilidad de generar lotes independientes para regularizar”.

Explicó que se trata de sectores que “en su momento fueron viviendas sociales, son viviendas que dependen fundamentalmente de la entrega del IPV, o de las entregas que se fueron haciendo en su momento, donde era acuciante la cuestión habitacional”.

Por lo tanto “hoy por hoy regularizar esta situación necesita de la mirada del Concejo Deliberante respecto de la normativa que tenemos”, dijo la edil, al tiempo que agregó que hay algunos casos que “si se puede generar una normativa superadora, y hay otros casos que tenemos que revisar porque si no estaríamos todo el tiempo generando excepciones a una norma madre, donde no es favorable, ni positivo”.

Recordó que la “historia de la ciudad se hizo de esta manera” sin embargo en la actualidad “el estado está presente a través de la entrega de vivienda, pero se entrega en una condición, que con los años después se quiere modificar esa condición, con lo cual estas cuestiones son las que tenemos que ir analizando, y el vecino tiene que empezar a saber cuál es la situación real de la que fue otorgada su cuestión habitacional”.

Por otro lado, la edil se refirió a la cuestión de los terrenos bandera, para lo cual manifestó que “se encuentran prohibidos esta situación por los códigos a nivel nacional, y nosotros tenemos que seguir avanzando para que esto no siga sucediendo, como sabemos que sucede en algunas partes, y después nosotros tenemos que generar algún tipo de excepción, por lo cual son estás cosas con las que tenemos que terminar”.

El concejal Nogar, en tanto, manifestó: “estamos trabajando a través de las diferentes comisiones para poder darle un ordenamiento a la ciudad”, dijo, al tiempo que entendió que hay “costumbrismos de los que tenemos que corrernos, porque si no nunca vamos a terminar de ordenarnos, seguramente en cuatro años no vamos a poder definir, pero si sabemos que la gente empiece a tomar conciencia, y a conocer que tipo vivienda tiene, cuáles fueron las condiciones de entrega de esa vivienda para después no avanzar también por sobre otro vecino”, concluyó.