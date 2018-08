Concejales analizaron junto al Municipio el cambio de circulación de distintas arterias

Este miércoles se llevó adelante la comisión N° 3 de Planeamiento Urbano, Participativo, y Desarrollo Local que preside la concejal Miriam Mora a través de la cual los ediles en conjunto con funcionarios municipales trabajaron sobre el reordenamiento de circulación en diferentes arterias del barrio de Chacra II, donde se registran siniestros vehiculares a diario por la imprudencia muchas veces de los propios conductores, pero también por la contextura misma de las calles que son en zigzag, a lo cual muchas de las mismas son de doble mano.

La reunión que fue presidida por la titular de la comisión, de la cual también participaron los concejales Alejandro Nogar, Raúl von der Thusen, Verónica González, María Eugenia Duré, Laura Colazo, y Paulino Rossi, como así también estuvieron presentes el director de Inspección General José Díaz y el Subsecretario de Gestión Participativa y de Gestión Ciudadana Daniel Facio que lo hicieron en representación del Municipio, y vecinos del barrio de Chacra II.

Luego del encuentro la titular de la Comisión de Planeamiento Urbano, Participativo y Desarrollo Local, Miriam Mora, indicó que se debatió “el proyecto que venimos trabajando desde el año pasado por cuestiones de tránsito, de estacionamiento y las angostas y zigzagueantes que son las calles de Chacra II”.

Por tal motivo la edil anticipó que se “le va a cambiar el sentido de circulación a algunas calles, entre las que mencionó Eva Perón, Camilo Gorman; Cabo de Hornos que desde Santa Rosa a Berta Weber va a ser de doble mano porque es una calle muy ancha”.

Mora explicó que la intención es “facilitar el tránsito en estas calles porque actualmente hay muchos autos estacionados sobre la vereda, o en la calle, entonces a veces hasta el colectivo no puede pasar y queda trabado por el mismo tránsito”.

Por lo tanto a partir de que dichas arterias sean “mano única los vecinos podrán estacionar mejor y el tránsito podrá ser más fluido”.

Durante la reunión también se abordó la problemática del Puente General Mosconi dado que colapsa el tránsito cada vez que se registra un accidente de tránsito que impide la circulación sobre el mismo impidiendo que se pueda acceder o salir de los barrios de la Margen Sur, por lo cual Mora reveló que los funcionarios municipales “nos mostraron que se van a colocar unas divisiones de carriles que consisten en tachas lumínicas solares que se van a poder individualizar con claridad en horario nocturno”.

También indicó que “hay otra propuesta para colocar unas vallas para que las personas que camina sobre el puente o circulan en bicicleta”.

Predio para Diócesis en Chacra XIII

La concejal Mora explicó que se acercaron “vecinos en representación de la diócesis de Río Gallegos para solicitar más espacio en este sector de Chacra XIII dónde se encuentra el Gimnasio Municipal, dónde se están haciendo gimnasios a cielo abierto, también se está trabajando en una cancha grande de césped sintético, que también hace mucha falta y se ha solicitado lugar para construir un SUM por parte de los vecinos, como también una sede para el Club de Chacra XIII”.

Sin embargo “nos encontramos con este pedido que desde hace años vienen solicitando 500 metros cuadrados, más al espacio de 1080 que ya tienen y que aún no han construido nada”.

Mora recordó que “desde hace seis años que presentaron este proyecto que iba a financiar una fundación alemana para crear una parroquia, la casa parroquial; un SUM y nosotros le hemos pedido que ejecuten el proyecto porque el Municipio no tiene muchas tierras y estamos tratando de recuperar los espacios que se han cedido desde hace tiempo y no se ha hecho nada”.

“Estos cambios servirán para descomprimir el tránsito en esas arterias”

Por su parte el Director de Inspección general del Municipio José Díaz señaló que “estuvimos trabajando sobre el cambio de circulación de algunas calles, particularmente del barrio de Chacra II, entre las cuales se destacan calles como Cambaceres, Goytisolo, Kayen, Pellegrini, María Auxiliadora, entre otras, en realidad son varias calles que en un futuro tendrán un sentido único de circulación”.

En tal sentido resaltó que estos cambios “servirán para descomprimir el tránsito en esas arterias, teniendo en cuenta que en su mayoría son calles de doble mano, y dificultan mucho el tránsito”.

Además indicó que a esto hay que “agregarle el importante número de vehículos que tiene la ciudad, donde en esa zona muchas de las calles son de doble mano, lo cual también ha generado importantes accidentes de tránsito, por lo cual estamos trabajando en ese sentido también, además de que muchas veces los conductores no respetan las velocidades, la prioridad de paso, y esto aumenta la cantidad de accidentes viales, pero con este reordenamiento vamos a tener una mejora en el tránsito”.

Por otro lado también durante el encuentro se abordó la problemática del puente Mosconi, donde cada vez que hay un siniestro, se genera un colapso del mismo, para lo cual Díaz manifestó que “es un problema muy serio cada vez que ocurre un siniestro en este lugar, donde en menos de tres meses una misma persona provocó involuntariamente accidentes arriba del puente porque tiene un problema de salud, por lo cual desde el área de tránsito vamos a ponernos en contacto esta persona para que nos cuente cual es el problema de salud que tiene, y ver de qué manera podemos ayudarlo para que esto no vuelva a suceder, porque esta misma persona provocó dos siniestros involuntariamente, donde en uno de ellos sufrió una descompensación, y los dos fueron arriba del puente Mosconi”.

Asimismo entendió que “próximamente se le hará un estudio médico a esta personas para ver si puede seguir conservando el carnet de conducir”.

