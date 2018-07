Concejal Nogar: Proyecto de fotomultas y colocación de un sistema de radares

El presidente del Concejo Deliberante, concejal Alejandro Nogar, en una entrevista en el programa FUEGO CAFÉ, que se emite por FM FUEGO, habló sobre su proyecto de la implementación de fotomultas y de la utilización de radares para medir la velocidad.

Nogar al respecto indicó que “en cada sesión hay siempre ordenanzas de colocación de lomos de burro, lo digo y yo mismo he hecho varias ordenanzas, pero ya no se pueden poner más, por eso le ahora el proyecto es cambiar esos lomos de burros y poner una cámara de fotomulta”.

“Cuando vamos a Punta Arenas cumplimos todas las leyes de tránsito, pero aquí no lo hacemos, y creo que debemos cambiar eso, para ello a este proyecto lo vamos a analizar con mis pares y con gente del Ejecutivo”, destacó.

En otro orden de cosas, Nogar resaltó “en el proyecto también habla que se trabaje con la UTN para que hagan un estudio para ver dónde se deben colocar”.

Consultado sobre las críticas de que es un método recaudatorio, el Edil manifestó “Si uno respeta las velocidades no se labrará la multa y pasa todo por quien conduce” y añadió “fui autor de la suma de la multa por alcoholemia, insisto si no maneja con alcohol no se labran las multas”.

Por otra parte, en el proyecto se plasma que la Dirección de Tránsito tendrá 30 días para realizar un relevamiento en la ciudad sobre los puntos estratégicos a cubrir con el sistema.

Si se aprueba la normativa el Municipio deberá hacer una campaña de difusión y también se habilita al Municipio a la implementación de un sistema de radares para controlar la velocidad y de fotomultas.

