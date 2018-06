Compras secretas: La legisladora Carrasco anunció que se analizarán los expedientes en reunión reservada

La presidente de la comisión de seguridad de la Legislatura, Angelina Carrasco, confirmó esta mañana por FM Centro que el próximo martes habrá una reunión reservada de la comisión 6, de la que participarán el jefe de policía y el secretario de seguridad, y llevarán los expedientes de las compras secretas para que puedan verlos los legisladores.

No habrá entrega de copia y tampoco se podrá hacer público el contenido, advirtió. El encuentro había sido adelantado ayer por el ministro de Gobierno José Luis Álvarez, y finalmente los legisladores tendrán acceso, aunque limitado, a los expedientes que se vienen solicitando desde fines de octubre pasado.

Carrasco explicó que no fueron girados hasta el momento porque “estaban en el Tribunal de Cuentas. Cuando fuera finalizado el control y remitido nuevamente al Ejecutivo, se iban a enviar a la Legislatura y es lo que estamos haciendo. Se va a hacer una reunión reservada porque estamos hablando de compras secretas y este carácter lo tenemos que mantener, porque hay una normativa que lo habilita”, sostuvo la legisladora.

“Se van a poner a discusión los expedientes para la consulta de cada uno de los legisladores en el marco de la comisión 6, y en ese momento se van a llevar los expedientes originales”, subrayó, sin posibilidad de copias.

Sin embargo garantizó que “cada uno de los legisladores va a poder consultarlos, y estará el secretario de seguridad y el jefe de policía para responder a lo que requieran los legisladores”.

Reiteró que “la reunión va a ser en el marco de la reserva que uno tiene que tener en este caso”, y remarcó que “no se podrá dar a conocer al público el contenido de los expedientes, porque hablamos de compras secretas y hay que mantener reserva sobre los elementos que se suministraron a la policía de la provincia. Esto lo va a explicar muy bien en su momento el jefe de policía y va a justificar por qué esos elementos no pueden darse a conocer al público en general. Pero el resto de los elementos se conoce, como la partida y el importe de cada una de las compras”, manifestó Carrasco.

También fue consultada sobre las precisiones que dio ayer el legislador Pablo Villegas sobre el agregado de fojas a alguno de los expedientes: “El legislador está planteando dudas pero dice que no tiene acceso a los expedientes y que no los vio. A partir de que tome conocimiento en la comisión 6, tendrá todas las herramientas para hacer las denuncias que correspondan. Lo cierto es que su momento se hizo una denuncia penal y la jueza la mandó al archivo porque ni siquiera había elementos para iniciar una investigación. Más allá de lo que puedan llegar a decir, el Tribunal de Cuentas hizo su control posterior y ha concluido en que no hay perjuicio fiscal en ninguno de los expedientes”, sentenció.

Fuente: SUR54

